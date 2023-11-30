Обсяги металобрухту на складах Міноборони зросли у 17 разів — причини

Знищена російська техніка. Фото: ЗМІСТ

На обліку Управління відчуження та утилізації майна Міноборони до кінця 2024 може опинитися 200 000 т брухту. Від початку повномасштабного вторгнення обсяги його утворення виросли у майже 17 разів.

Про це йдеться у матеріалі Forbes.

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Ключові факти утворення металобрухту

Зараз на складах Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна Міноборони перебуває більше 12 000 т металобрухту, повідомив начальник управління Олег Коваль. Понад 541 т з них — брухт з вмістом дорогоцінних металів.

Через війну до кінця 2024 року лише на обліку управління може опинитися 200 000 брухту — у 17 разів більше, ніж зараз.

Видання також розповідає, що металобрухт є найбільшою частиною надлишкового майна Міноборони. Через специфічну процедуру реалізації упродовж останніх років відомство не передавало брухт на переробку, лише накопичувало його на своїх складах, повідомив Коваль.

Дорогоцінні метали у брухті — хто їх вилучає

Зокрема, реалізовувати брухт із чорних металів Міноборони може лише із залученням уповноважених державних підприємств із затвердженого переліку уряду: "Укроборонсервіс", "Укрспецторг" та "Черкаський автомобільний ремонтний завод". Брухт із вмістом дорогоцінних металів можливо реалізовувати лише із залученням двох приватних підприємств: "Солярис" та "Гіацинт".

Також від реалізації стримувало, що Міноборони заборонено продавати брухт на експорт, а ціни на нього та можливості для переробки в Україні роблять продаж не дуже вигідним, пояснив Коваль.

Наразі міністерство вже напрацювало та подало на розгляд уряду постанову, яка дозволить допустити до майданчиків Міноборони потенційних інвесторів та спростити процес передачі надлишкового майна вже до початку 2024-го року, повідомив Коваль.

Раніше ми повідомляли, у Києві відбулася зустріч міністра оборони України Рустема Умєрова з військовими аташе. У рамках свого виступу міністр назвав фактор, який допоможе Україні виграти війну.