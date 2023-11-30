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Объемы металлолома на складах Минобороны выросли в 17 раз — причины

30 ноября 2023 16:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Объемы металлолома на складах Минобороны выросли в 17 раз — причины
Уничтожена российская техника. Фото: СОДЕРЖАНИЕ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На учете Управления отчуждения и утилизации имущества Минобороны до конца 2024 г. может оказаться 200 000 т лома. С начала полномасштабного вторжения объемы его образования выросли почти в 17 раз.

Об этом говорится в материале Forbes.

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Ключевые факты образования металлолома

Сейчас на складах Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества Минобороны находится более 12 000 тонн металлолома, сообщил начальник управления Олег Коваль. Более 541 т из них — металлолом с содержанием драгоценных металлов.

Из-за войны до конца 2024 года только на учете управления может оказаться 200 000 лома — в 17 раз больше, чем сейчас.

Издание также рассказывает, что металлолом является наибольшей частью избыточного имущества Минобороны. Из-за специфической процедуры реализации на протяжении последних лет ведомство не передавало лом на переработку, только накапливало его на своих складах, сообщил Коваль.

Драгметаллы в металлоломе — кто их изымает

В частности, реализовывать металлолом из черных металлов Минобороны может только с привлечением уполномоченных государственных предприятий из утвержденного перечня правительства: "Укроборонсервис", "Укрспецторг" и "Черкасский автомобильный ремонтный завод". Лом с содержанием драгоценных металлов можно реализовывать только с привлечением двух частных предприятий: "Солярис" и "Гиацинт".

Также от реализации сдерживало то, что Минобороны запрещено продавать лом на экспорт, а цены на него и возможности для переработки в Украине делают продажу не очень выгодной, пояснил Коваль.

Министерство уже наработало и подало на рассмотрение правительства постановление, которое позволит допустить к площадкам Минобороны потенциальных инвесторов и упростить процесс передачи избыточного имущества уже к началу 2024-го года, сообщил Коваль.

Ранее мы сообщали, что в Киеве состоялась встреча министра обороны Украины Рустема Умерова с военными атташе. В рамках своего выступления Министр назвал фактор, который поможет Украине выиграть войну.

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