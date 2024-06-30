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ОБСЄ офіційно визнала агресію РФ геноцидом українського народу

30 червня 2024 10:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росія здійснює геноцид українців — резолюція ОБСЄ
Засідання парламентської асамблеї ОБСЄ. Фото: ОБСЄ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, де офіційно визнала російську агресію геноцидом українського народу, та необхідність повної деколонізації країни-агресора. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні у Бухаресті.

Про це повідомив член парламентської делегації від України Павло Фролов у неділю, 30 червня.

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Як зазначив урядовець, резолюція визначає деколонізацію Росії "необхідною передумовою для встановлення міцного миру".

"У день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу", — йдеться у його повідомленні.

Головні тези резолюції:

  • заклик усіх 53 країн-учасниць ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх окупованих територій України шляхом підтримки Формули миру та Кримської платформи;
  • заклик держав ОБСЄ створити Спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності рф за злочини, скоєні в ході агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, тортур, зґвалтувань армії РФ;
  • необхідність швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України, країнам ОБСЄ пропонується приєднуватись до Угоди про Міжнародний Реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ;
  • президентські вибори 2024 року у РФ визнаються підтасованими та такими, що підривають легітимність усієї виборчої системи РФ;
  • підтримка створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб;
  • заклик заборонити імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу, реекспорт та транзит через порти ЄС.
обсє геноцид україни
Скриншот допису Фролова

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав підготовлений у межах так званого Московського механізму ОБСЄ звіт щодо свавільного утримання Росією українських цивільних, де йдеться про жорстоке поводження росіян з українцями.

Незадовго до цього президент України Володимир Зеленський обговорював з главою ОБСЄ Ієном Боргом реалізацію Формули миру.

ОБСЄ
Україна
військові злочини
депортація дітей
війна в Україні
Росія

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