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ОБСЕ официально признала агрессию РФ геноцидом украинского народа

30 июня 2024 10:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россия осуществляет геноцид украинцев — резолюция ОБСЕ
Заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ. Фото: ОБСЕ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, где официально признала российскую агрессию геноцидом украинского народа и необходимость полной деколонизации страны-агрессора. Соответствующее решение было принято на заседании в Бухаресте.

Об этом сообщил член парламентской делегации от Украины Павел Фролов в воскресенье, 30 июня.

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Как отметил чиновник, резолюция определяет деколонизацию России "необходимым условием для установления крепкого мира".

"В день открытия летней сессии в Бухаресте ПА ОБСЕ приняла резолюцию с осуждением 10-летней вооруженной агрессии РФ против Украины, признавшей действия военно-политического руководства РФ и ее вооруженных сил во время полномасштабного вторжения геноцидом украинского народа", — говорится.

Главные тезисы резолюции:

  • призыв всех 53 стран-участниц ОБСЕ прилагать усилия для деоккупации Крыма и всех оккупированных территорий Украины путем поддержки Формулы мира и Крымской платформы;
  • призыв государств ОБСЕ создать Специальный трибунал для привлечения к ответственности РФ за преступления, совершенные в ходе агрессивной войны против Украины, провести на международном и национальном уровнях расследование массовых зверств, убийств, пыток, изнасилований армии РФ;
  • необходимость быстрого запуска механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины, странам ОБСЕ предлагается присоединяться к Соглашению о Международном Реестре ущерба, нанесенного Украине агрессией РФ;
  • президентские выборы 2024 года в РФ признаются подтасованными и подрывающими легитимность всей избирательной системы РФ;
  • поддержка создания Международной коалиции по возвращению украинских детей, а также обеспечение увольнения украинских военнопленных и гражданских лиц;
  • призыв запретить импорт российского сжиженного газа в Евросоюз, реэкспорт и транзит через порты ЕС.
геноцид Украины
Скриншот сообщения Фролова

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил подготовленный в рамках так называемого Московского механизма ОБСЕ отчет о произвольном содержании Россией украинских гражданских, где речь идет о жестоком обращении россиян с украинцами.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с главой ОБСЕ Иеном Боргом реализацию Формулы мира.

ОБСЕ
Украина
военные преступления
депортация детей
война в Украине
Россия

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