Проблеми зі зв'язком під час відключень світла - пояснення Київстар - новини України

Працівники компанії "Київстар". Фото: "Київстар"

Для посилення стійкості мережі зв`язку під час блекаутів національний оператор електронних комунікацій "Київстар" закупить більшу кількість генераторів і літієвих акумуляторів. Зокрема, мова про 848 стаціонарних генераторів та понад 61 тисячу літієвих акумуляторів.

Про це Новини.LIVE розповіли у компанії "Київстар".

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"Ми продовжуємо зміцнювати енергонезалежність мережі, здійснюємо заміну елементів живлення, закуповуємо додаткові генератори. Компанія вклала в цей проєкт вже більше 1 млрд грн", – відзначив Віталій Губенко, начальник департаменту операційної підтримки Київстару.

У "Київстар" також додали, що від початку повномасштабного вторгнення компанія замінила на базових станціях мобільного зв`язку 115 тисяч літієвих акумуляторів, які використовуються у якості резервного джерела живлення під час відключень електроенергії. Нові акумулятори мають кращі характеристики, що дозволить збільшити автономність роботи телеком-обладнання без електроенергії до 4 годин і більше.

Як "Київстар" справляється із блекаутами: пояснення компанії

Окрім цього, Київстар під час відключень електроенергії використовує генератори та співпрацює із бізнесом, який готовий надавати на комерційних засадах свої генеруючі потужності. Усі охочі можуть приєднатись до проєкту "Єднаймося заради перемоги" через аплікаційну форму на сайті оператора.

Наразі роботу ключових об’єктів телеком-мережі Київстар у випадках знеструмлення підтримують 2 тис 322 генераторів. Зокрема, всі визначені в рамках відповідного Рішення РНБО критично важливі об`єкти забезпечені генеруючими потужностями для утримання зв`язку протягом як мінімум трьох діб у разі повномасштабного блекауту.

Найближчим часом компанія закупить ще 848 стаціонарних генераторів, які мають більші потужності у порівнянні з переносними генераторами.

"На жаль, навіть попри всі зусилля співробітників Київстар, підключити до автономної генерації усі без винятку об`єкти телеком-мережі технічно неможливо. Крім того, після чотирьох годин роботи акумулятори повністю виснажуються і потребують щонайменше 8 годин стабільного електроживлення для повної перезарядки. Тому у випадках, коли відключення електроенергії є масштабними і довготривалими, Компанія змушена встановлювати пріоритети у забезпеченні базових станцій генеруючими потужностями", — уточнили у компанії.

У "Київстарі" також закликали користувачів утриматися від використання важкого контенту, наприклад, перегляд відео та здійснення відео-дзвінків, через мобільний інтернет. Це дозволить зменшити навантаження на базові станції і продовжити їх роботу.

Нагадаємо, Верховна Рада України у середу, 22 травня, ухвалила законопроєкт про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом. Тепер громадяни України не будуть сплачувати додаткові кошти, користуючись мобільним зв'язком за кордоном.

