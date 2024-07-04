Проблемы со связью при отключении света - объяснение Киевстар - новости Украины

Сотрудники компании "Киевстар". Фото: "Киевстар"

Для усиления устойчивости сети связи во время блэкаутов национальный оператор электронных коммуникаций "Киевстар" закупит больше генераторов и литиевых аккумуляторов. В частности, речь идет о 848 стационарных генераторах и более 61 тысяче литиевых аккумуляторах.

Об этом Новини.LIVE рассказали в компании "Киевстар".

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"Мы продолжаем укреплять энергонезависимость сети, производим замену элементов питания, закупаем дополнительные генераторы. Компания вложила в этот проект уже более 1 млрд грн", — отметил Виталий Губенко, начальник департамента операционной поддержки "Киевстар".

В "Киевстаре" также добавили, что с начала полномасштабного вторжения компания заменила на базовых станциях мобильной связи 115 тысяч литиевых аккумуляторов, которые используются в качестве резервного источника питания при отключениях электроэнергии. Новые аккумуляторы обладают лучшими характеристиками, что позволит увеличить автономность работы телеком-оборудования без электроэнергии до 4 часов и более.

Как "Киевстар" справляется с блекаутами: объяснение компании

Кроме этого, Киевстар при отключениях электроэнергии использует генераторы и сотрудничает с бизнесом, который готов предоставлять на коммерческой основе свои генерирующие мощности. Все желающие могут присоединиться к проекту "Объединяемся ради победы" через аппликационную форму на сайте оператора.

В настоящее время работу ключевых объектов телекомсети Киевстар в случаях обесточивания поддерживают 2 тыс. 322 генератора. В частности, все определенные в рамках соответствующего решения СНБО критически важные объекты снабжены генерирующими мощностями для удержания связи в течение как минимум трех суток в случае полномасштабного блекаута.

В ближайшее время компания закупит еще 848 стационарных генераторов, обладающих большими мощностями по сравнению с переносными генераторами.

"К сожалению, даже несмотря на все усилия сотрудников Киевстара, подключить к автономной генерации все без исключения объекты телеком-сети технически невозможно. Кроме того, после четырех часов работы аккумуляторы полностью истощаются и требуют по меньшей мере 8 часов стабильного электропитания для полной перезарядки. Поэтому в случаях, когда отключения электроэнергии масштабные и долговременные, компания вынуждена устанавливать приоритеты в обеспечении базовых станций генерирующими мощностями", — уточнили в компании.

В "Киевстаре" также призвали пользователей воздержаться от использования тяжелого контента, например просмотр видео и совершения видеозвонков через мобильный интернет. Это позволит снизить нагрузку на базовые станции и продолжить их работу.

Напомним, Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, приняла законопроект о единой роуминговой зоне с Европейским Союзом. Теперь граждане Украины не будут платить дополнительные средства, пользуясь мобильной связью за границей.