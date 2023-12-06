Одна з країн збільшить виплати на українських дітей — як отримати
Українські біженці продовжують отримувати виплати від країн-союзників. Відтак Польща від 1 січня 2024 року збільшить розмір дитячих виплат для українців.
Про це повідомляє Ukrayina.pl.
Хто може отримати виплати у Польщі
Українці наступного року будуть отримуваим на 300 злотих більше — загалом до 800 злотих. Попри це, гроші отримають не всі.
Для цього українці мають легально перебувати у Польщі та виховувати там неповнолітню дитину.
Крім того, потрібно мати:
- польський ідентифікаційний номер PESEL (як особи, яка подає заяву, так і дитини);
- адресу електронної пошти;
- польський телефонний номер;
- номер банківського рахунку в Польщі.
- При цьому наголошується: залежно від ситуації можуть знадобитися інші документи.
Як отримати грошові виплати у Польщі
Подати заявку можна лише онлайн. Це можна зробити у кілька способів:
- мобільний застосунок mZUS (установи соцстрахування (ZUS), який виплачує допомогу з догляду за дитиною);
- портал електронних послуг ЗУС (PUE ZUS);
- портал Emp@tia;
- електронний банкінг, що співпрацює із ZUS.
"Коли буде нараховано, ZUS надішле повідомлення у профіль у PUE ZUS, а також на електронну адресу, вказану в заявці", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Німеччині біженців з України будуть у прискореному темпі влаштовувати на роботу. Такий підхід буде застосовано до 200 тисяч українців, які закінчили інтеграційний курс.
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