Одна з країн збільшить виплати на українських дітей — як отримати

Діти-біженці за кордоном. Фото: UNICEF

Українські біженці продовжують отримувати виплати від країн-союзників. Відтак Польща від 1 січня 2024 року збільшить розмір дитячих виплат для українців.

Про це повідомляє Ukrayina.pl.

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Українці наступного року будуть отримуваим на 300 злотих більше — загалом до 800 злотих. Попри це, гроші отримають не всі.

Для цього українці мають легально перебувати у Польщі та виховувати там неповнолітню дитину.

Крім того, потрібно мати:

польський ідентифікаційний номер PESEL (як особи, яка подає заяву, так і дитини);

адресу електронної пошти;

польський телефонний номер;

номер банківського рахунку в Польщі.

При цьому наголошується: залежно від ситуації можуть знадобитися інші документи.

Як отримати грошові виплати у Польщі

Подати заявку можна лише онлайн. Це можна зробити у кілька способів:

мобільний застосунок mZUS (установи соцстрахування (ZUS), який виплачує допомогу з догляду за дитиною);

портал електронних послуг ЗУС (PUE ZUS);

портал Emp@tia;

електронний банкінг, що співпрацює із ZUS.

"Коли буде нараховано, ZUS надішле повідомлення у профіль у PUE ZUS, а також на електронну адресу, вказану в заявці", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Німеччині біженців з України будуть у прискореному темпі влаштовувати на роботу. Такий підхід буде застосовано до 200 тисяч українців, які закінчили інтеграційний курс.