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Одна з країн збільшить виплати на українських дітей — як отримати

6 грудня 2023 05:24
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Одна з країн збільшить виплати на українських дітей — як отримати
Діти-біженці за кордоном. Фото: UNICEF
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Українські біженці продовжують отримувати виплати від країн-союзників. Відтак Польща від 1 січня 2024 року збільшить розмір дитячих виплат для українців. 

Про це повідомляє Ukrayina.pl. 

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Хто може отримати виплати у Польщі

Українці наступного року будуть отримуваим на 300 злотих більше — загалом до 800 злотих. Попри це, гроші отримають не всі.

Для цього українці мають легально перебувати у Польщі та виховувати там неповнолітню дитину.

Крім того, потрібно мати:

  • польський ідентифікаційний номер PESEL (як особи, яка подає заяву, так і дитини);
  • адресу електронної пошти;
  • польський телефонний номер;
  • номер банківського рахунку в Польщі.
  • При цьому наголошується: залежно від ситуації можуть знадобитися інші документи.

Як отримати грошові виплати у Польщі

Подати заявку можна лише онлайн. Це можна зробити у кілька способів: 

  • мобільний застосунок mZUS (установи соцстрахування (ZUS), який виплачує допомогу з догляду за дитиною);
  • портал електронних послуг ЗУС (PUE ZUS);
  • портал Emp@tia;
  • електронний банкінг, що співпрацює із ZUS.

"Коли буде нараховано, ZUS надішле повідомлення у профіль у PUE ZUS, а також на електронну адресу, вказану в заявці", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Німеччині біженців з України будуть у прискореному темпі влаштовувати на роботу. Такий підхід буде застосовано до 200 тисяч українців, які закінчили інтеграційний курс.

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