Одна из стран увеличит выплаты на украинских детей — как получить

Дети-беженцы за границей. Фото: UNICEF

Украинские беженцы продолжают получать выплаты от стран-союзников. Польша от 1 января 2024 года увеличит размер детских выплат для украинцев.

Об этом сообщает Ukrayina.pl.

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Кто может получить выплаты в Польше

Украинцы в следующем году будут получать на 300 злотых больше — в общей сложности до 800 злотых. Несмотря на это, деньги получат не все.

Для этого украинцы должны легально находиться в Польше и воспитывать несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, нужно иметь:

польский идентификационный номер PESEL (как лица, подающего заявление, так и ребенка);

адрес электронной почты;

польский телефонный номер;

номер банковского счета в Польше

При этом отмечается: в зависимости от ситуации могут потребоваться другие документы.

Как получить денежные выплаты в Польше

Подать заявку можно только онлайн. Это можно сделать в несколько способов:

мобильное приложение mZUS (учреждения соцстрахования (ZUS), выплачивающее пособие по уходу за ребенком);

портал электронных услуг ЗУС (PUE ZUS);

портал Emp@tia;

электронный банкинг, сотрудничающий с ZUS.

"Когда будет начислено, ZUS отправит сообщение в профиль в PUE ZUS, а также на электронный адрес, указанный в заявке ", — говорится в сообщении.

Напомним, в Германии беженцев из Украины будут в ускоренном темпе устраивать работу. Такой подход будет применен к 200 тысячам украинцев, закончивших интеграционный курс.