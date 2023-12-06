Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Одна из стран увеличит выплаты на украинских детей — как получить arrow

Одна из стран увеличит выплаты на украинских детей — как получить

6 декабря 2023 05:24
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Одна из стран увеличит выплаты на украинских детей — как получить
Дети-беженцы за границей. Фото: UNICEF
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Украинские беженцы продолжают получать выплаты от стран-союзников. Польша от 1 января 2024 года увеличит размер детских выплат для украинцев.

Об этом сообщает Ukrayina.pl.

Читайте также:

Кто может получить выплаты в Польше

Украинцы в следующем году будут получать на 300 злотых больше — в общей сложности до 800 злотых. Несмотря на это, деньги получат не все.

Для этого украинцы должны легально находиться в Польше и воспитывать несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, нужно иметь:

  • польский идентификационный номер PESEL (как лица, подающего заявление, так и ребенка);
  • адрес электронной почты;
  • польский телефонный номер;
  • номер банковского счета в Польше
  • При этом отмечается: в зависимости от ситуации могут потребоваться другие документы.

Как получить денежные выплаты в Польше

Подать заявку можно только онлайн. Это можно сделать в несколько способов:

  • мобильное приложение mZUS (учреждения соцстрахования (ZUS), выплачивающее пособие по уходу за ребенком);
  • портал электронных услуг ЗУС (PUE ZUS);
  • портал Emp@tia;
  • электронный банкинг, сотрудничающий с ZUS.

"Когда будет начислено, ZUS отправит сообщение в профиль в PUE ZUS, а также на электронный адрес, указанный в заявке ", — говорится в сообщении.

Напомним, в Германии беженцев из Украины будут в ускоренном темпе устраивать работу. Такой подход будет применен к 200 тысячам украинцев, закончивших интеграционный курс.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации - 80x80

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн — какие вакансии предлагают

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме