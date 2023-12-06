Одна из стран увеличит выплаты на украинских детей — как получить
Украинские беженцы продолжают получать выплаты от стран-союзников. Польша от 1 января 2024 года увеличит размер детских выплат для украинцев.
Об этом сообщает Ukrayina.pl.
Кто может получить выплаты в Польше
Украинцы в следующем году будут получать на 300 злотых больше — в общей сложности до 800 злотых. Несмотря на это, деньги получат не все.
Для этого украинцы должны легально находиться в Польше и воспитывать несовершеннолетнего ребенка.
Кроме того, нужно иметь:
- польский идентификационный номер PESEL (как лица, подающего заявление, так и ребенка);
- адрес электронной почты;
- польский телефонный номер;
- номер банковского счета в Польше
- При этом отмечается: в зависимости от ситуации могут потребоваться другие документы.
Как получить денежные выплаты в Польше
Подать заявку можно только онлайн. Это можно сделать в несколько способов:
- мобильное приложение mZUS (учреждения соцстрахования (ZUS), выплачивающее пособие по уходу за ребенком);
- портал электронных услуг ЗУС (PUE ZUS);
- портал Emp@tia;
- электронный банкинг, сотрудничающий с ZUS.
"Когда будет начислено, ZUS отправит сообщение в профиль в PUE ZUS, а также на электронный адрес, указанный в заявке ", — говорится в сообщении.
Напомним, в Германии беженцев из Украины будут в ускоренном темпе устраивать работу. Такой подход будет применен к 200 тысячам украинцев, закончивших интеграционный курс.
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