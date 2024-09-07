Окупанти атакували населені пункти у Херсонській області

Наслідки російських атак у Херсонській області. Фото: Херсонська ОВА

Російська армія впродовж доби завдала авіаударів по 19 населених пунктах у Херсонській області. Є інформація про пошкоджені цивільні об'єкти.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у суботу, 7 вересня.

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Впродовж минулої доби росіяни атакували авіаударами 19 населених пунктів. Під ворожим вогнем опинилися Токарівка, Садове, Комишани, Тягинка, Антонівка, Берислав, Козацьке, Білозерка, Кізомис, Микільське, Томина Балка, Гаврилівка, Олександрівка, Придніпровське, Раківка, Бургунка, Урожайне, Веселе та місто Херсон. Силам ППО вдалося знищити над територією Херсонщини сім безпілотників Shahed-131/136.

Через російську атаку семеро людей мають травми. Відомо, що внаслідок російської атаки є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Також є руйнування на цивільних об'єктах — зруйновано магазин та житлові квартали населених пунктів області.

Пошкодження є у багатоповерхівці та у 11 приватних будинках. Також під вогнем опинилися гаражі, автобуси та приватні автомобілі.