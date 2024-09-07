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Оккупанты атаковали 19 населенных пунктов в Херсонской области — какие там разрушения

7 сентября 2024 08:54
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Оккупанты атаковали населенные пункты в Херсонской области
Последствия атак в Херсонской области. Фото: Херсонская ОВА
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Российская армия на протяжении суток нанесла авиаудары по 19 населенным пунктам в Херсонской области. Есть информация о поврежденных гражданских объектах.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин в субботу, 7 сентября.

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За прошедшие сутки россияне атаковали авиаударами 19 населенных пунктов. Под вражеским огнем оказались Токаревка, Садовое, Камышаны, Тягинка, Антоновка, Берислав, Казацкое, Белозерка, Кизомис, Никольское, Томина Балка, Гавриловка, Александровка, Приднепровское, Раковка, Бургунка, Урожайное, Веселое и город Херсон. Силам ПВО удалось уничтожить над территорией Херсона семь беспилотников Shahed-131/136.

Из-за российской атаки семь человек имеют травмы. Известно, что в результате российской атаки попадание в объект критической инфраструктуры. Также есть разрушения на гражданских объектах — разрушены магазин и жилые кварталы населенных пунктов области.

Повреждения имеются в многоэтажке и в 11 частных домах. Также под огнем оказались гаражи, автобусы и автомобили.

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