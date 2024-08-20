Окупанти вдарили по Херсону, є поранений

Наслідки обстрілу в Херсоні. Ілюстративне фото: Олександр Прокудін

Російські окупаційні війська зранку 20 серпня вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок ворожої атаки одна людина отримала поранення.

Про це повідомила пресслужба Херсонської військової адміністрації у вівторок, 20 серпня.

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Як зазначається, ворог атакував Корабельний район міста.

В результаті 49-річний чоловік отримав поранення. Постраждалий самостійно звернувся до медиків, які діагностували у нього контузію та мінно-вибухову травму.