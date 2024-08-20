оккупанты ударили по Херсону, есть раненый

Последствия обстрела в Херсоне. Иллюстративное фото: Александр Прокудин

Российские оккупационные войска утром 20 августа в очередной раз обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки один человек получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской военной администрации во вторник, 20 августа.

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Как отмечается, враг атаковал Корабельный район города.

В результате 49-летний мужчина получил ранение. Пострадавший самостоятельно обратился к медикам, диагностировавшим у него контузию и минно-взрывную травму.