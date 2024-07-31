Покровський напрямок під великою загрозою — чому ЗСУ не можуть зупинити там ворога

Артилерія ЗСУ. Ілюстративне зображення. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують активно просуватись на Покровському напрямку і головні їхні маневри пов'язані із закріпленням впродовж залізничних колій. Поки що ЗСУ не можуть знайти ефективних способів, щоб їх остаточно зупинити.

Про це 30 липня, у вівторок в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив Олександр ("Рено"), боєць 68 окремої єгерської бригади.

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За його словами, на цьому напрямку російська армія продовжує роботи те, що робила в Очеретине і зараз, по суті захоплення населених пунктів Прогрес та Вовче стало можливим саме за рахунок того, що ворогу вдалося просунутися вздовж залізної дороги.

Карта DeepState з ситуацією на Покровському напрямку

Залізнична колія в цих районах має проходи і укриття і з обох боків, каже військовий. Крім того, там дуже широка посадка близько 100 метрів, що дозволяє накопичувати окупантам піхоту і проводити масовані піхотні штурми.

"На жаль ситуація там зараз досить напружена, і якщо у полі нам дається їх стримувати та відходити тільки після того, як зруйновані всі укріплення вщент, то тут окупантам вдалося знайти певне слабке місце і вони ним користуються", — зазначає боєць.

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Військовий акцентує, що попри всі побоювання аналітиків щодо цієї траси, яку хочуть захопити та контролювати росіяни, то великої проблеми для Сил оборони України це не створить.

"Вже зараз по суті ця траса перекрита в плані вогневого впливу ворога. Але мережа доріг дозволяє спокійно об'їжджати все це. Є достатня кількість маршрутів, які дозволяють забезпечувати наші війська", — каже боєць.

Раніше ми повідомляли, що військові прикордонної бригади "Помста" відбили зухвалий штурм росіян на Бахмутському напрямку. Крім того, воїни знищили не лише піхоту противника, але і його техніку, включно з танками та БТР за допомогою FPV-дрона.

А на Вовчанському напрямку український дрон влучив точно по окупантах. Біля міста прикордонники зупинили російську техніку та показали відео бою.