Покровское направление под большой угрозой – почему ВСУ не могут остановить там врага

Артиллерия ВСУ. Иллюстративное изображение. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают активно продвигаться на Покровском направлении и главные их маневры связаны с закреплением на железнодорожных путях. Пока что ВСУ не могут найти эффективных способов, чтобы их окончательно остановить.

Об этом 30 июля, во вторник в интервью "Радио Свобода" заявил Александр ("Рено"), боец 68-й отдельной егерской бригады.

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По его словам, на этом направлении российская армия продолжает делать то, что делала в Очеретино и сейчас, по сути захват населенных пунктов, Прогресс и Волчье стал возможен именно за счет того, что врагу удалось продвинуться вдоль железной дороги.

Карта DeepState с ситуацией на Покровском направлении

Железнодорожный путь в этих районах имеет проходы и укрытия и с обеих сторон, говорит военный. Кроме того, там очень широкая посадка около 100 метров, что позволяет накапливать оккупантам пехоту и проводить массированные пехотные штурмы.

"К сожалению ситуация там сейчас достаточно напряженная, и если в поле нам удается их сдерживать и отходить только после того, как разрушены все укрепления до основания, то здесь оккупантам удалось найти определенное слабое место и они им пользуются ", — отмечает боец.

Имеет ли трасса Покровск-Константиновка критическое значение для ВСУ

Военный акцентирует, что, несмотря на все опасения аналитиков относительно этой трассы, которую хотят захватить и контролировать россияне, большую проблему для Сил обороны Украины это не создаст.

"Уже сейчас по сути эта трасса перекрыта в плане огневого воздействия врага. Но сеть дорог позволяет спокойно объезжать все это. Есть достаточное количество маршрутов, позволяющих обеспечивать наши войска ", — говорит боец.

Ранее мы сообщали, что военные пограничной бригады "Месть" отразили дерзкий штурм россиян на Бахмутском направлении . Кроме того, воины уничтожили не только пехоту противника, но и его технику, включая танки и БТР с помощью FPV-дрона.

А на Волчанском направлении украинский дрон попал точно по оккупантам . У города пограничники остановили российскую технику и показали видео боя.