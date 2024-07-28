ЗСУ успішно відбивають численні атаки й по інформації Генштабу ЗСУ сьогодні утримали всі позиції

Бійці ЗСУ в бою. Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу армія російських окупантів пробувала наступати майже по всій лінії фронту та активно бомбардувала укріплення захисників України. Також ворог задіяв понад півтисячі дронів-камікадзе.

Про це 27 липня, у суботу повідомляє Генштаб ЗСУ у Telegram.

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Загальні удари по лінії фронту

У Генштабі підрахували, що окупанти скинули 88 керованих авіаційних бомб (КАБів) та запустили понад 500 ударних дронів. Також ворог здійснив понад 3,5 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Повідомлення від Генштабу ЗСУ

Ситуація на Харківщині

У Харківській області ворог намагався наступати у районах Глибокого, Тихого та Вовчанська. Всі атаки були відбиті. Також окупанти не втрачають надію взяти Вовчанськ і там тривають бої — ситуація контролюється ЗСУ.

Під час бою під Вовчанськом за останню добу армія РФ втратила 117 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено п’ять артилерійських систем, різноманітна броньована техніка та дрони.

Куп'янський та Лиманський напрямки

Тут ворог намагався наступати поблизу Синьківки, але не зазнав поразки. Також 14 разів війська агресора намагались просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Невське, Терни та Новосергіївка. Противник успіху не мав, втрат позицій ЗСУ не допущено.

Сіверський та Краматорський напрямки

На Сіверському напрямку впродовж дня українські герої відбили шість ворожих штурмів в районах Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку було два бойових зіткнення. Активність окупанти проявляли в районі Іванівського та Андріївки, проте всі спроби ворога покращити своє становище були безуспішними.

Торецький та Покровський напрямки

Минулої доби армія РФ 15 разів поспіль намагалась вклинитися в оборону ЗСУ на Торецькому напрямку. В районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне ворог отримав жорстку відсіч, але дві атаки все ще тривають.

Покровський та Курахівський напрямки

На Покровському напрямку впродовж дня, агресор 27 разів ходив в атаку. Найбільша активність зберігається в районі Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Яснобродівки та Калинового. Загалом, 17 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще 10 боєзіткнень – тривають. Ситуація складна, проте контрольована ЗСУ.

Втрати агресора на даному напрямку склали 248 бійців вбитими та пораненими. Знищено три танка, дві артилерійських системи, шість автомобілів та шість бойових броньованих машин.

На Курахівському напрямку зараз нараховується 14 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність в районах населених пунктів Красногорівка та Георгіївка. Десять атак відбито, а чотири ще тривають.

Ситуація на інших ділянках фронту

На Времівському напрямку відбулося шість боєзіткнень. П’ять ворожих штурмів захлинулися в районах Костянтинівки та Роздольного. Ще один бій триває.

На Оріхівському напрямку ситуація без особливих змін — три безуспішні атаки ворога відбито.

На Придніпровському напрямку, українські воїни два рази давали жорстку відсіч російським загарбникам.

У Генштабі особливо відмітили ефективну бойову роботу воїнів 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади.

Нагадаємо, українські військові провели успішну операцію на фронті, підірвавши будівлю з близько 15 солдатами армії Росії. Також було знищено танк окупантів.

Раніше колишній командир полку "Азов", майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що потреби українських військових у снарядах наразі "дуже масштабні".