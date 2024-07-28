ВСУ успешно отбивают многочисленные атаки и по информации Генштаба ВСУ сегодня удержали все позиции

Бойцы ВСУ в бою. Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки армия российских окупантов пыталась наступать почти по всей линии фронта и активно бомбила укрепление защитников Украины. Также враг задействовал более полутысячи дронов-камикадзе.

Об этом 27 июля в субботу сообщает Генштаб ВСУ в Telegram.

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В Генштабе подсчитали, что оккупанты сбросили 88 управляемых авиационных бомб (КАБов) и запустили более 500 ударных дронов. Также враг совершил более 3,5 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Сообщение от Генштаба ВСУ

Ситуация в Харьковской области

В Харьковской области враг пытался наступать в районах Глубокого, Тихого и Волчанского. Все атаки были отражены. Также оккупанты не теряют надежду взять Волчанск и там продолжаются бои — ситуация контролируется ВСУ.

Во время боя под Волчанском за последние сутки армия РФ потеряла 117 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены пять артиллерийских систем, разнообразная бронированная техника и дроны.

Купянское и Лиманское направления

Здесь враг пытался наступать близ Синьковки, но не потерпел поражение. Также 14 раз войска агрессора пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Невское, Терны и Новосергеевка. Противник успеха не имел, потерь позиций ВСУ не допущено.

Северское и Краматорское направления

На Северском направлении в течение дня украинские герои отразили шесть вражеских штурмов в районах Верхнекаменного и Спорного.

На Краматорском направлении было два боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районе Ивановского и Андреевки, однако все попытки врага улучшить свое положение были безуспешными.

Торецкое и Покровское направления

За прошедшие сутки армия РФ 15 раз подряд пыталась вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении. В районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное враг получил жесткий отпор, но две атаки все еще продолжаются.

Покровское и Кураховское направления

На Покровском направлении в течение дня агрессор 27 раз ходил в атаку. Наибольшая активность сохраняется в районе Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Яснобродовки и Калинового. В общей сложности, 17 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще 10 атак продолжаются. Ситуация сложная, но контролируемая ВСУ.

Потери агрессора по данному направлению составили 248 бойцов убитыми и ранеными. Уничтожены три танка, две артиллерийские системы, шесть автомобилей и шесть боевых бронированных машин.

На Кураховском направлении сейчас насчитывается 14 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность в районах населённых пунктов Красногоровка и Георгиевка. Десять атак отбиты, а четыре еще продолжаются.

Ситуация на других участках фронта

На Времивском направлении произошло шесть боевых столкновений. Пять вражеских штурмов захлебнулись в районах Константиновки и Раздольного. Еще одно сражение продолжается.

На Ореховском направлении ситуация без особых изменений — три безуспешных атаки врага отражены.

На Приднепровском направлении украинские воины два раза давали жесткий отпор российским захватчикам.

В Генштабе особо отметили эффективную боевую работу воинов 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады.

Напомним, украинские военные провели успешную операцию на фронте, взорвав здание с около 15 солдатами армии России. Также был уничтожен танк окупантов.

Ранее бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что потребности украинских военных в снарядах "очень масштабны".