Армія РФ вимушена перекидати резерви через великі втрати техніки в Україні

Російський танк Т-90М "Прорив". Фото: РосЗМІ

Партизанський рух АТЕШ, що активно діє на території Росії та окупованого Криму, помітив пересування ворожої техніки залізницею. Платформи з десятками танків Т-90М "Прорив" рухаються залізницею до Санкт-Петербургу.

Про це представники партизанського руху інформують 27 липня, у суботу в Telegram.

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За даними партизанів, залізницею танки переправляють у бік України. Все тому, що окупанти зазнають серйозних втрат, тому вимушені закривати "дірки" на фронті надсилаючи резерви.

Чергова партія російської бронетехніки незабаром знову виявиться купою іржавого металобрухту, як це було і раніше, зазначають в АТЕШ. Інформацію передано Силам оборони України, а партизани продовжують далі відстежувати будь-які переміщення ворога в тилу.

Нагадаємо, нещодавно партизани АТЕШ розвідали суднобудівний завод "Адміралтейські верфі" у Санкт-Петербурзі, де виробляються підводні човни та виявили ймовірне підтвердження розробки нових засекречених суден.

Також партизани знайшли місце розташування російської установки протиповітряної оборони ЗРК С-300/400 у Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму.