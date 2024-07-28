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Оккупанты везут много танков Т-90М "Прорыв" по железной дороге — партизаны из АТЕШ знают куда

28 июля 2024 04:58
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Армия РФ вынуждена перекидывать резервы из-за больших потерь техники в Украине
Российский танк Т-90М "Прорыв". Фото: РосСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Партизанское движение АТЕШ, активно действующее на территории России и оккупированного Крыма, заметило передвижение вражеской техники по железной дороге. Платформы с десятками танков Т-90М "Прорыв" двигаются по железной дороге в Санкт-Петербург.

Об этом представители партизанского движения информируют 27 июля, в субботу в Telegram.

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По данным партизан, по железной дороге танки переправляют в сторону Украины. Все потому, что оккупанты понесут серьезные потери, поэтому вынуждены закрывать "дыры" на фронте посылая резервы.

Очередная партия российской бронетехники вскоре снова окажется кучей ржавого металлолома, как это было и раньше, отмечают в АТЕШ. Информация передана Силам обороны Украины, а партизаны продолжают отслеживать любые перемещения врага в тылу.

Напомним, недавно партизаны АТЕШ разведали судостроительный завод "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, где производятся подлодки и выявили вероятное подтверждение разработки новых засекреченных судов.

Также партизаны нашли местонахождение российской установки противовоздушной обороны ЗРК С-300/400 в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма.

война танки оккупанты железная дорога фронт АТЕШ

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