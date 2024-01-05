Окупанти "взялися" за дітей — на окупованих територіях РФ розповідає про свої "подвиги"

Українські діти на окупованих територіях. Фото: pixabay.com

Загарбницька влада на тимчасово окупованих територіях продовжує проводити політику геноциду. Зокрема, росіяни "взялися" за дітей.

Про це інформує Центр національного спротиву.

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Ворог змінює самоідентифікацію українських дітей

Загарбники приводять до тимчасово окупованих територій російських солдатів, які розповідають дітям про свої "подвиги".

"Окупанти організовують виступи воєнних злочинців перед українськими дітьми у місцевих дитсадках. З самого малечку дітей змушують слухати ґвалтівників, грабіжників, найманців й інші окупантів з віддалених районів імперії", — йдеться у повідомленні.

Водночас на цьому ворог не зупинюється. Окупанти також планують змінити самоідентифікацію дітей, та виховати яничарів. Це і є одна з ознак геноциду, згідно з міжнародним правом.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях півдня України російське керівництво запровадило мародерську політику. Поліцейські РФ закликали місцевих жителів повідомляти про покинуті автомобілі, які згодом росіяни будуть вилучати та вивозити до Росії.