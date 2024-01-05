Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Окупанти "взялися" за дітей — на окупованих територіях РФ розповідає про свої "подвиги" arrow

Окупанти "взялися" за дітей — на окупованих територіях РФ розповідає про свої "подвиги"

5 січня 2024 03:28
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Окупанти "взялися" за дітей — на окупованих територіях РФ розповідає про свої "подвиги"
Українські діти на окупованих територіях. Фото: pixabay.com
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Загарбницька влада на тимчасово окупованих територіях продовжує проводити політику геноциду. Зокрема, росіяни "взялися" за дітей.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Читайте також:

Ворог змінює самоідентифікацію українських дітей

Загарбники приводять до тимчасово окупованих територій російських солдатів, які розповідають дітям про свої "подвиги".

"Окупанти організовують виступи воєнних злочинців перед українськими дітьми у місцевих дитсадках. З самого малечку дітей змушують слухати ґвалтівників, грабіжників, найманців й інші окупантів з віддалених районів імперії", —  йдеться у повідомленні.

Водночас на цьому ворог не зупинюється. Окупанти також планують змінити самоідентифікацію дітей, та виховати яничарів. Це і є одна з ознак геноциду, згідно з міжнародним правом.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях півдня України російське керівництво запровадило мародерську політику. Поліцейські РФ закликали місцевих жителів повідомляти про покинуті автомобілі, які згодом росіяни будуть вилучати та вивозити до Росії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

Актуальне по темі