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Оккупанты "взялись" за детей — на оккупированных территориях РФ рассказывает о своих "подвигах"

5 января 2024 03:28
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Оккупанты "взялись" за детей — на оккупированных территориях РФ рассказывает о своих "подвигах"
Украинские дети на оккупированных территориях. Фото: pixabay.com
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Захватническая власть на временно оккупированных территориях продолжает проводить политику геноцида. В частности, россияне "взялись" за детей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Захватчики приводят к временно оккупированным территориям русских солдат, рассказывающих детям о своих "подвигах".

"Оккупанты организуют выступления военных преступников перед украинскими детьми в местных детсадах. С самого детства заставляют слушать насильников, грабителей, наемников и других оккупантов из отдаленных районов империи", — говорится в сообщении.

В то же время на этом враг не останавливается. оккупанты также планируют изменить самоидентификацию детей и воспитать янычар. Это и есть один из признаков геноцида, согласно международному праву.

Напомним, на временно оккупированных территориях юга Украины российское руководство ввело мародерскую политику. Полицейские РФ призвали местных жителей сообщать о заброшенных автомобилях, которые впоследствии россияне будут изымать и вывозить в Россию.

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