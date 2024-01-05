Оккупанты "взялись" за детей — на оккупированных территориях РФ рассказывает о своих "подвигах"
Захватническая власть на временно оккупированных территориях продолжает проводить политику геноцида. В частности, россияне "взялись" за детей.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Враг изменяет самоидентификацию украинских детей
Захватчики приводят к временно оккупированным территориям русских солдат, рассказывающих детям о своих "подвигах".
"Оккупанты организуют выступления военных преступников перед украинскими детьми в местных детсадах. С самого детства заставляют слушать насильников, грабителей, наемников и других оккупантов из отдаленных районов империи", — говорится в сообщении.
В то же время на этом враг не останавливается. оккупанты также планируют изменить самоидентификацию детей и воспитать янычар. Это и есть один из признаков геноцида, согласно международному праву.
Напомним, на временно оккупированных территориях юга Украины российское руководство ввело мародерскую политику. Полицейские РФ призвали местных жителей сообщать о заброшенных автомобилях, которые впоследствии россияне будут изымать и вывозить в Россию.
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