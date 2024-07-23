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Окупанти зносять в Криму унікальну церкву-каплицю ПЦУ — вона зібрана без жодного цвяха

23 липня 2024 06:03
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
В Криму окупанти демонтують унікальну церкву ПЦУ
Демонтаж Хрестовоздвиженського храму ПЦУ в Євпаторії. Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Окупаційна влада Криму почала демонтаж невеличкої церкви-каплички, як називають її парафіяни, у Євпаторії. Тим самим росіяни порушують вимоги Женевської Конвенції, а саме статі 147, що не дозволяє руйнувати при окупації невійськові об'єкти.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомляє прокуратура АР Криму 22 липня, у понеділок.

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Російська окупаційна влада намагається знищити все українське на півострові, а сама ПЦУ з початку окупації піддавалась і піддається постійному тиску з боку гауляйтерів Криму, повідомляє у Facebook пресслужба ПЦУ. 

Сама невеличка церква займає всього 30 квадратних метрів землі й там планували влаштувати маленький музей української ікони. 

Сам храм-каплиця побудований за типовим проєктом давнього західноукраїнського храму – всі елементи були зроблені вручну, його "зібрали" без використання цвяхів, скоб та інших сучасних елементів.

А на сьогодні з храму окупанти вже зняли купол, розібрали верхню частину церкви, повідомляє у своєму Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.

Храм Православної церкви України в Євпаторії
Окупанти почали розбирати храм ПЦУ. Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Що буде робити українська прокуратура АР Крим

Прокуратура АР Крим та Севастополя за цим фактом вже розпочала кримінальне провадження, а саме за статтею порушення законів та звичаїв війни.

Окупанти зносять в Криму унікальну церкву-каплицю ПЦУ — вона зібрана без жодного цвяха - фото 2
Повідомлення прокуратури АР Крим. Фото: Скриншот

В прокуратурі зазначають, що такі дії російських окупантів порушують не тільки 147 статтю Женевської Конвенції, але й 56 статтю Гаазького положення про закони та звичаї війни.

Як повідомляє "Суспільне", ще два роки тому Кримська Єпархія підпорядковувалась українському митрополиту, але окупанти незаконно приєднали її до Російської православної церкви. Понад рік вона примусово перебуває у прямому підпорядкуванні московської патріархії.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення лише 685 церков перейшли до Православної церкви України (ПЦУ). Найбільше таких, зокрема, на Київщині, Хмельниччині та Вінничині. 

А у Києві СБУ зібрала нові докази щодо підривної діяльності УПЦ (МП) на користь Росії.

Крим церква ПЦУ окупанти окупація

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