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Оккупанты сносят в Крыму уникальную церковь-часовню ПЦУ — она собрана без единого гвоздя

23 июля 2024 06:03
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В Крыму оккупанты демонтируют уникальную церковь ПЦУ
Демонтаж Крестовоздвиженского храма ПЦУ в Евпатории. Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Оккупационные власти Крыма начали демонтаж небольшой церкви-часовенки, как называют ее прихожане, в Евпатории. Тем самым россияне нарушают требования Женевской Конвенции, а именно статьи 147, которая не позволяет разрушать при оккупации невоенные объекты.

Об этом на своей странице в Telegram сообщает прокуратура АР Крыма 22 июля в понедельник.

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Российские оккупационные власти пытаются уничтожить все украинское на полуострове, а сама ПЦУ с начала оккупации подвергалась и подвергается постоянному давлению со стороны гауляйтеров Крыма, сообщает в Facebook пресс-служба Православной Церкви Украины.

Эта небольшая церковь занимает всего 30 квадратных метров земли и там планировали устроить маленький музей украинской иконы.

Сам храм-часовня построен по типовому проекту древнего западноукраинского храма – все элементы были сделаны вручную, его "собрали" без использования гвоздей, скоб и других современных элементов.

А сегодня с храма оккупанты уже сняли купол, разобрали верхнюю часть церкви, сообщает в своем Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

Храм Православной церкви Украины в Евпатории
Оккупанты начали разбирать храм ПЦУ. Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

Что будет делать украинская прокуратура АР Крым

Прокуратура АР Крым и Севастополя по этому факту уже приступила к уголовному производству, а именно по статье нарушения законов и обычаев войны.

Оккупанты сносят в Крыму уникальную церковь-часовню ПЦУ — она собрана без гвоздя - фото 2
Сообщение прокуратуры АР Крым. Фото: Скриншот

В прокуратуре отмечают, что такие действия российских оккупантов нарушают не только 147 статью Женевской Конвенции, но и 56 статью Гаагского положения о законах и обычаях войны.

Как сообщает "Суспільне", еще два года назад Крымская Епархия подчинялась украинскому митрополиту, но оккупанты незаконно присоединили ее к Русской православной церкви. Более года она принудительно находится в прямом подчинении московской патриархии.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения только 685 церквей перешли в Православную церковь Украины (ПЦУ). Больше всего таких, в частности, в Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях.

А в Киеве СБУ собрала новые доказательства подрывной деятельности УПЦ (МП) в пользу России.

Крым церковь ПЦУ оккупанты оккупация

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