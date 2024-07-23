В Крыму оккупанты демонтируют уникальную церковь ПЦУ

Оккупанты сносят в Крыму уникальную церковь-часовню ПЦУ — она собрана без единого гвоздя
Оккупационные власти Крыма начали демонтаж небольшой церкви-часовенки, как называют ее прихожане, в Евпатории. Тем самым россияне нарушают требования Женевской Конвенции, а именно статьи 147, которая не позволяет разрушать при оккупации невоенные объекты.
Об этом на своей странице в Telegram сообщает прокуратура АР Крыма 22 июля в понедельник.
Почему оккупанты хотят снести церковь-часовню и чем она уникальна
Российские оккупационные власти пытаются уничтожить все украинское на полуострове, а сама ПЦУ с начала оккупации подвергалась и подвергается постоянному давлению со стороны гауляйтеров Крыма, сообщает в Facebook пресс-служба Православной Церкви Украины.
Эта небольшая церковь занимает всего 30 квадратных метров земли и там планировали устроить маленький музей украинской иконы.
Сам храм-часовня построен по типовому проекту древнего западноукраинского храма – все элементы были сделаны вручную, его "собрали" без использования гвоздей, скоб и других современных элементов.
А сегодня с храма оккупанты уже сняли купол, разобрали верхнюю часть церкви, сообщает в своем Telegram журналист Андрей Цаплиенко.
Что будет делать украинская прокуратура АР Крым
Прокуратура АР Крым и Севастополя по этому факту уже приступила к уголовному производству, а именно по статье нарушения законов и обычаев войны.
В прокуратуре отмечают, что такие действия российских оккупантов нарушают не только 147 статью Женевской Конвенции, но и 56 статью Гаагского положения о законах и обычаях войны.
Как сообщает "Суспільне", еще два года назад Крымская Епархия подчинялась украинскому митрополиту, но оккупанты незаконно присоединили ее к Русской православной церкви. Более года она принудительно находится в прямом подчинении московской патриархии.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения только 685 церквей перешли в Православную церковь Украины (ПЦУ). Больше всего таких, в частности, в Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях.
А в Киеве СБУ собрала новые доказательства подрывной деятельности УПЦ (МП) в пользу России.
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