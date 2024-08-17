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Операція ЗСУ в Курській області зірвала перемовини з РФ про припинення ударів по енергетиці, — WP

17 серпня 2024 12:50
Галина Шподарева - редактор
У Катарі мали відбутися таємні перемовини з РФ про часткове припинення вогню, — WP
Пошкоджена після російської атаки українська ТЕС. Фото: ДТЕК
Галина Шподарева - редактор

Наступ України в Курській області зірвав перемовини щодо часткового припинення вогню. За даними іноземних ЗМІ, країни, що воюють, мали провести непрямі переговори в Катарі щодо угоди про припинення ударів по об'єктах енергетики та енергетичної інфраструктури.

Про це повідомило видання The Washington Post у суботу, 17 серпня.

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Пожежа на електропідстанції в Бєлгородській області. Фото: AP

Дані іноземних журналістів 

Як пише The Washington Post із посиланням на дипломатів і чиновників, знайомих з перебігом переговорів, цього місяця Україна та Росія мали відправити делегації до Дохи для укладення історичної угоди про припинення обстрілів по об'єктах енергетики та енергетичної інфраструктури з обох боків, що означало б часткове припинення вогню і дало б відстрочку для обох країн.

"Але непрямі переговори, в яких катарці виступали в ролі посередників і зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями, були зірвані через несподіване вторгнення України в західну Курську область Росії минулого тижня, за словами чиновників", — йдеться в публікації.

Про можливу угоду і запланований саміт раніше не повідомлялося.

Як зазначили в WP, в Офісі Президента на запит журналістів повідомили, що саміт у Досі перенесено "через ситуацію на Близькому Сході", але він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня.

Операція ЗСУ в Курській області зірвала перемовини з РФ про припинення ударів по енергетиці, — WP - фото 2
Українські енергетики на місці обстрілу. Фото: ДТЕК

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