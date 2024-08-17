В Катаре должны были состояться тайные переговоры с РФ о частичном прекращении огня, — WP

Поврежденная после российской атаки украинская ТЭС. Фото: ДТЭК

Наступление Украины в Курской области сорвало переговоры о частичном прекращении огня. По данным иностранных СМИ, воюющие страны должны были провести непрямые переговоры в Катаре по соглашению о прекращении ударов по объектам энергетики и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщило издание The Washington Post в субботу, 17 августа.

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Данные иностранных журналистов

Как пишет The Washington Post со ссылкой на дипломатов и чиновников, знакомых с ходом переговоров, в этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для заключения исторического соглашения о прекращении обстрелов по объектам энергетики и энергетической инфраструктуры с обеих сторон, что означало бы частичное прекращение огня и дало бы отсрочку для обеих стран.

"Но непрямые переговоры, в которых катарцы выступали в роли посредников и встречались отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны из-за неожиданного вторжения Украины в западную Курскую область России на прошлой неделе, по словам чиновников", — говорится в публикации.

О возможном соглашении и запланированном саммите ранее не сообщалось.

Как отметили в WP, в Офисе Президента по запросу журналистов сообщили, что саммит в Дохе перенесен "из-за ситуации на Ближнем Востоке", но он состоится в формате видеоконференции 22 августа.