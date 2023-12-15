Орбан наклав вето на 50 млрд євро для України від ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Bloomberg

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення бюджетного рішення ЄС. Воно включало фінансування підтримки України на 50 млрд євро.

Про це Орбан повідомив у Twitter.

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"Підсумки нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, вето на перегляд МФР. Ми повернемося до цього питання на Європейській раді наступного року після належної підготовки", — написав він.

Скриншот допису Орбана

Водночас як пише УП, за словами президента Європейської Ради Шарля Мішеля, всі 26 лідерів країн ЄС погодилися на це рішення і лише Угорщина — заблокувала.

"Лише одна держава не змогла погодитися на це рішення... Решта 26 лідерів погодилися на цей "мегапакет", включаючи одну Швецію, прем’єр якої за внутрішніми процедурами має обговорити це рішення з парламентом, але, як я розраховую, після цього приєднається до інших", — сказав він.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що накладе вето на початок переговорів з Києвом про вступ України до Європейського Союзу. За його словами, ЄС зараз готується зробити "жахливу помилку".

Водночас в Угорщині заявили, що готові зняти вето з допомоги Україні від ЄС у розмірі 50 млрд євро у випадку, якщо Будапешт отримає призначені йому заморожені Євросоюзом 30 млрд євро. Як відомо, країна затримує чотирирічний пакет допомоги для України.

Також ми писали, що Зеленський поділився подробицями розмови з Орбаном під час візиту до Аргентини.