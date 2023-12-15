Орбан наложил вето на 50 млрд евро для Украины от ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на принятие бюджетного решения ЕС. Оно включало финансирование поддержки Украины в 50 млрд евро.

Об этом Орбан сообщил в Twitter.

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"Итоги ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр МФР. Мы вернемся к этому вопросу на Европейском совете в следующем году после должной подготовки", — написал он.

Скриншот поста Орбана

В то же время, как пишет УП, по словам президента Европейского Совета Шарля Мишеля, все 26 лидеров стран ЕС согласились на это решение и только Венгрия — заблокировала.

"Лишь одно государство не смогло согласиться на это решение... Остальные 26 лидеров согласились на этот "мегапакет", включая одну Швецию, премьер которой по внутренним процедурам должен обсудить это решение с парламентом, но, как я рассчитываю, после этого присоединится к другим", — сказал он.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложит вето на начало переговоров с Киевом о вступлении Украины в Европейский Союз. По его словам, ЕС сейчас готовится совершить "ужасную ошибку".

В то же время в Венгрии заявили, что готовы снять вето с помощи Украине от ЕС в размере 50 млрд евро в случае, если Будапешт получит назначенные ему замороженные Евросоюзом 30 млрд евро. Как известно, страна задерживает четырехлетний пакет пособий для Украины.

Также мы писали, что Зеленский поделился подробностями разговора с Орбаном во время визита в Аргентину.