Освітній омбудсмен України потрапив до реанімації — що сталося

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Фото: МОН

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов потрапив у реанімацію. Відомо, що він переніс інфаркт, а тепер відновлюється після хвороби.

Про це Горбачов повідомив на сторінці у Facebook.

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"Друзі, новий 2024 рік для мене виявився доволі незвичним: бо відділення реанімації в Інституті серця — м'яко кажучи, не те, про що мрієш напередодні свят", — написав він.

Горбачов висловив вдячність лікарям та персоналу, які йому допомагають долати наслідки інфаркту.

Сергій Горбачов у лікарні. Фото: Facebook/ Сергій Горбачов

Нагадаємо, що українська акторка Катерина Тишкевич потрапила до реанімації. Як відомо, жінка страждає від тяжкої хвороби.

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