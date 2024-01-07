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Освітній омбудсмен України потрапив до реанімації — що сталося

7 січня 2024 22:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Освітній омбудсмен України потрапив до реанімації — що сталося
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Фото: МОН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов потрапив у реанімацію. Відомо, що він переніс інфаркт, а тепер відновлюється після хвороби.

Про це Горбачов повідомив на сторінці у Facebook.

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"Друзі, новий 2024 рік для мене виявився доволі незвичним: бо відділення реанімації в Інституті серця — м'яко кажучи, не те, про що мрієш напередодні свят", — написав він.

Горбачов висловив вдячність лікарям та персоналу, які йому допомагають долати наслідки інфаркту.

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Сергій Горбачов у лікарні. Фото: Facebook/ Сергій Горбачов

Нагадаємо, що українська акторка Катерина Тишкевич потрапила до реанімації. Як відомо, жінка страждає від тяжкої хвороби.

Також ми писали, що китайського актора та майстра бойових мистецтв Джекі Чана 25 грудня екстрено доставили до лікарні Лінь Шань у Шанхаї. Його стан оцінювали як критичний.

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