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Образовательный омбудсмен Украины попал в реанимацию — что произошло

7 января 2024 22:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Образовательный омбудсмен Украины попал в реанимацию — что произошло
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Фото: МОН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев попал в реанимацию. Известно, что он перенес инфаркт, а теперь восстанавливается после болезни.

Об этом Горбачев сообщил на странице в Facebook.

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"Друзья, новый 2024 год для меня оказался довольно необычным: потому что отделение реанимации в Институте сердца — мягко говоря, не то, о чем мечтаешь накануне праздников", — написал он.

Горбачев выразил благодарность врачам и персоналу, которые помогают ему преодолевать последствия инфаркта.

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Сергей Горбачев в больнице. Фото: Facebook/ Сергей Горбачев

Напомним, что украинская актриса Екатерина Тишкевич попала в реанимацию. Как известно, женщина страдает тяжелой болезнью.

Также мы писали, что китайский актер и мастер боевых искусств Джеки Чан 25 декабря был экстренно доставлен в больницу Линь Шань в Шанхае. Его состояние оценивали как критическое.

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