СБУ та Нацполіція затримали поплічників окупантів, які підпалювали автомобілі військових

Палили авто військових та прикордонників — в Україні затримали двох поплічників окупантів
Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох поплічників російських окупантів, які палили автомобілі військових та прикордонників. Зловмисники працювали у Києві та Черкаській області.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у понеділок, 26 серпня.
Затримання поплічників РФ в Україні
Під "прицілом" противника були мікроавтобуси та бойові пікапи ЗСУ і Держприкордонслужби. Окупанти дистанційно залучили для підпалів двох чоловіків, які хотіли "легко заробити" у Telegram-каналах.
За гроші загарбників зловмисники розвідували локації потенційних цілей, а потім намагалися їх підпалити за допомогою легкозаймистих сумішей. Свої дії фігуранти знімали на камери для "звітності" перед росіянами.
Робота на ворога у Києві
У столиці було затримано жителя тимчасово окупованого Краснодону Луганської області, який переїхав до Києва та почав працювати на російську розвідку. На початку серпня фігурант отримав "тестове" завдання — в обмін на гроші підпалити військовий позашляховик.
"Втім, обіцяних коштів фігурант так і не отримав. Замість грошової винагороди представник РФ почав погрожувати чоловіку, що "зіллє" їхнє листування українським правоохоронцям. У такий спосіб окупанти "мотивували" свого поплічника продовжити серію підпалів у столиці нашої держави", — йдеться у повідомленні.
Допомога окупантам у Черкаській області
На Черкащині затримано місцевого жителя, який на замовлення окупантів підпалив евакуаційний автомобіль прикордонників. Відомо, що авто перебувало на СТО, де проходило техобслуговування після виконання службових завдань.
"Провівши дорозвідку, фігурант вдягнув для маскування плащ-дощовик, прибув на локацію та підпалив авто. Правоохоронці затримали зловмисника "по гарячих слідах", — йдеться у повідомленні.
Фігурантам оголошено підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років тюрми.
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