СБУ та Нацполіція затримали поплічників окупантів, які підпалювали автомобілі військових

Затриманий фігурант та співробітник СБУ. Фото: t.me/SBUkr

Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох поплічників російських окупантів, які палили автомобілі військових та прикордонників. Зловмисники працювали у Києві та Черкаській області.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у понеділок, 26 серпня.

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Під "прицілом" противника були мікроавтобуси та бойові пікапи ЗСУ і Держприкордонслужби. Окупанти дистанційно залучили для підпалів двох чоловіків, які хотіли "легко заробити" у Telegram-каналах.

За гроші загарбників зловмисники розвідували локації потенційних цілей, а потім намагалися їх підпалити за допомогою легкозаймистих сумішей. Свої дії фігуранти знімали на камери для "звітності" перед росіянами.

Робота на ворога у Києві

У столиці було затримано жителя тимчасово окупованого Краснодону Луганської області, який переїхав до Києва та почав працювати на російську розвідку. На початку серпня фігурант отримав "тестове" завдання — в обмін на гроші підпалити військовий позашляховик.

Співробітники СБУ та затриманий фігурант. Фото: t.me/SBUkr

"Втім, обіцяних коштів фігурант так і не отримав. Замість грошової винагороди представник РФ почав погрожувати чоловіку, що "зіллє" їхнє листування українським правоохоронцям. У такий спосіб окупанти "мотивували" свого поплічника продовжити серію підпалів у столиці нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Допомога окупантам у Черкаській області

На Черкащині затримано місцевого жителя, який на замовлення окупантів підпалив евакуаційний автомобіль прикордонників. Відомо, що авто перебувало на СТО, де проходило техобслуговування після виконання службових завдань.

Листування фігуранта з окупантами. Фото: СБУ

Листування фігуранта з окупантами. Фото: СБУ

Листування фігуранта з окупантами. Фото: СБУ

"Провівши дорозвідку, фігурант вдягнув для маскування плащ-дощовик, прибув на локацію та підпалив авто. Правоохоронці затримали зловмисника "по гарячих слідах", — йдеться у повідомленні.

Фігурантам оголошено підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років тюрми.

Допис СБУ. Фото: скриншот