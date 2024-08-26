СБУ и Нацполиция задержали приспешников оккупантов, которые поджигали автомобили военных

Задержанный фигурант и сотрудник СБУ. Фото: t.me/SBUkr

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух приспешников российских оккупантов, которые поджигали автомобили военных и пограничников. Злоумышленники работали в Киеве и Черкасской области.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в понедельник, 26 августа.

Читайте также:

Задержание приспешников РФ в Украине

Под "прицелом" противника были микроавтобусы и боевые пикапы ВСУ и Госпогранслужбы. Оккупанты дистанционно привлекли для поджогов двух мужчин, которые хотели "легко заработать" в Telegram-каналах.

За деньги захватчиков злоумышленники разведывали локации потенциальных целей, а затем пытались их поджечь с помощью легковоспламеняющихся смесей. Свои действия фигуранты снимали на камеры для "отчетности" перед россиянами.

Работа на врага в Киеве

В столице был задержан житель временно оккупированного Краснодона Луганской области, который переехал в Киев и начал работать на российскую разведку. В начале августа фигурант получил "тестовую" задачу — в обмен на деньги поджечь военный внедорожник.

Сотрудники СБУ и задержанный фигурант. Фото: t.me/SBUkr

"Впрочем, обещанных средств фигурант так и не получил. Вместо денежного вознаграждения представитель РФ начал угрожать мужчине, что "сольет" их переписку украинским правоохранителям. Таким образом оккупанты "мотивировали" своего приспешника продолжить серию поджогов в столице нашего государства", — говорится в сообщении.

Помощь оккупантам в Черкасской области

В Черкасской области задержан местный житель, который по заказу оккупантов поджег эвакуационный автомобиль пограничников. Известно, что авто находилось на СТО, где проходило техобслуживание после выполнения служебных задач.

Переписка фигуранта с оккупантами. Фото: СБУ

Переписка фигуранта с оккупантами. Фото: СБУ

Переписка фигуранта с оккупантами. Фото: СБУ

"Проведя доразведку, фигурант надел для маскировки плащ-дождевик, прибыл на локацию и поджег авто. Правоохранители задержали злоумышленника "по горячим следам", — говорится в сообщении.

Фигурантам объявлено подозрение в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Пост СБУ. Фото: скриншот