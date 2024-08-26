СБУ и Нацполиция задержали приспешников оккупантов, которые поджигали автомобили военных

Поджигали авто военных и пограничников — в Украине задержали двух приспешников оккупантов
Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух приспешников российских оккупантов, которые поджигали автомобили военных и пограничников. Злоумышленники работали в Киеве и Черкасской области.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в понедельник, 26 августа.
Задержание приспешников РФ в Украине
Под "прицелом" противника были микроавтобусы и боевые пикапы ВСУ и Госпогранслужбы. Оккупанты дистанционно привлекли для поджогов двух мужчин, которые хотели "легко заработать" в Telegram-каналах.
За деньги захватчиков злоумышленники разведывали локации потенциальных целей, а затем пытались их поджечь с помощью легковоспламеняющихся смесей. Свои действия фигуранты снимали на камеры для "отчетности" перед россиянами.
Работа на врага в Киеве
В столице был задержан житель временно оккупированного Краснодона Луганской области, который переехал в Киев и начал работать на российскую разведку. В начале августа фигурант получил "тестовую" задачу — в обмен на деньги поджечь военный внедорожник.
"Впрочем, обещанных средств фигурант так и не получил. Вместо денежного вознаграждения представитель РФ начал угрожать мужчине, что "сольет" их переписку украинским правоохранителям. Таким образом оккупанты "мотивировали" своего приспешника продолжить серию поджогов в столице нашего государства", — говорится в сообщении.
Помощь оккупантам в Черкасской области
В Черкасской области задержан местный житель, который по заказу оккупантов поджег эвакуационный автомобиль пограничников. Известно, что авто находилось на СТО, где проходило техобслуживание после выполнения служебных задач.
"Проведя доразведку, фигурант надел для маскировки плащ-дождевик, прибыл на локацию и поджег авто. Правоохранители задержали злоумышленника "по горячим следам", — говорится в сообщении.
Фигурантам объявлено подозрение в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до восьми лет тюрьмы.
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