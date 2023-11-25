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Пароль "картопля" не допоміг — ДПСУ затримала ухилянтів на кордоні зі Словаччиною

25 листопада 2023 19:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Пароль "картопля" не допоміг — ДПСУ затримала ухилянтів на кордоні зі Словаччиною
Затримані ухилянти. Фото: ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Прикордонники на українському кордоні зі Словаччиною затримали п'ятьох ухилянтів та одного провідника. Правопорушники при посадці в авто, яким їх мали доправити до кордону, мали сказати пароль "картопля".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Прикордонники затримали ухилянтів на кордоні зі Словаччиною

Прикордонники зупинили провідника та п'ятьох ухилянтів, які рухалися з ним у напрямку Словаччини, за 200 метрів від кордону.

"Контрольне слово "картопля" мали сказати правопорушники при посадці в авто, яким їх мали доправити до кордону зі Словаччиною. Вказівки чоловікам давали з різних номерів телефонів, дотримуючись максимальних заходів конспірації. Пароль "картопля" не допоміг незаконно перетнути кордон", — написали у ДПСУ

Повідомлення про затримання ухилянтів
Повідомлення про затримання ухилянтів. Фото: скриншот допису ДПСУ

Скільки коштувала така послуга ухилянтам

Зазначається, що чоловіки за перетин кордону мали заплатити провіднику від п'яти до восьми тисяч доларів. За інформацією ДПСУ, ухилянти зв'язалися з  переправниками через соціальні мережі. Прикордонники також заявили, що усіх затриманих чоловіків буде притягнуто до відповідальності.

Нагадаємо, у Львівській області далекобійник намагався вивезти власного сина за кордон. Для ухилянта він облаштував "схованку" у кабіні свого вантажного автомобіля.

Додамо, в Одесі викрили черговий канал незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Місцевий мешканець допомагав чоловікам призовного віку виїхати до Молдови, щоб уникнути призову. 

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