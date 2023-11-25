Пароль "картопля" не допоміг — ДПСУ затримала ухилянтів на кордоні зі Словаччиною
Прикордонники на українському кордоні зі Словаччиною затримали п'ятьох ухилянтів та одного провідника. Правопорушники при посадці в авто, яким їх мали доправити до кордону, мали сказати пароль "картопля".
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Прикордонники затримали ухилянтів на кордоні зі Словаччиною
Прикордонники зупинили провідника та п'ятьох ухилянтів, які рухалися з ним у напрямку Словаччини, за 200 метрів від кордону.
"Контрольне слово "картопля" мали сказати правопорушники при посадці в авто, яким їх мали доправити до кордону зі Словаччиною. Вказівки чоловікам давали з різних номерів телефонів, дотримуючись максимальних заходів конспірації. Пароль "картопля" не допоміг незаконно перетнути кордон", — написали у ДПСУ
Скільки коштувала така послуга ухилянтам
Зазначається, що чоловіки за перетин кордону мали заплатити провіднику від п'яти до восьми тисяч доларів. За інформацією ДПСУ, ухилянти зв'язалися з переправниками через соціальні мережі. Прикордонники також заявили, що усіх затриманих чоловіків буде притягнуто до відповідальності.
Нагадаємо, у Львівській області далекобійник намагався вивезти власного сина за кордон. Для ухилянта він облаштував "схованку" у кабіні свого вантажного автомобіля.
Додамо, в Одесі викрили черговий канал незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Місцевий мешканець допомагав чоловікам призовного віку виїхати до Молдови, щоб уникнути призову.
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