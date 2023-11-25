Пароль "картошка" не помог — ГНСУ задержала уклонистов на границе со Словакией

Задержаные уклонисты. Фото: ГПСУ

Пограничники на украинской границе со Словакией задержали пятерых уклонистов и одного проводника. Правонарушители при посадке в авто, которым их должны были доставить до границы, должны были сказать пароль "картошка".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Пограничники задержали уклонистов на границе со Словакией

Пограничники остановили проводника и пятерых уклонистов, двигающихся с ним в направлении Словакии, в 200 метрах от границы.

"Контрольное слово "картошка" должны были сказать правонарушители при посадке в авто, которым их должны были доставить до границы со Словакией. Указания мужчинам давали с разных номеров телефонов, соблюдая максимальные меры конспирации", — написали в ГПСУ.

Уведомление о задержании уклонистов. Фото: скриншот сообщения ГПСУ

Сколько стоила такая услуга уклонистам

Отмечается, что мужчины за пересечение границы должны были заплатить проводнику от пяти до восьми тысяч долларов. По информации ГПСУ, уклонисты связались с проводниками через социальные сети. Пограничники также заявили, что все задержанные мужчины будут привлечены к ответственности.

Напомним, во Львовской области дальнобойщик пытался вывезти собственного сына за границу. Для уклониста он обустроил "тайник" в кабине своего грузового автомобиля.

Добавим, в Одессе разоблачили очередной канал незаконной переправки уклонистов за границу. Местный житель помогал мужчинам призывного возраста уехать в Молдову во избежание призыва.