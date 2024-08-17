Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Перестаньте красти — у ЗСУ різко відреагували на намір влади підвищити податки та тарифи arrow

Перестаньте красти — у ЗСУ різко відреагували на намір влади підвищити податки та тарифи

17 серпня 2024 17:46
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Військовий різко розкритикував владу за підвищення податків і тарифів — деруть з людей останню шкіру
Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Українська влада має намір підвищити податки та тарифи на комунальні послуги у той час, коли люди опинилися у злиднях через відсутність нормальної роботи і шалену інфляцію. Додаткові гроші у бюджеті з'являться тоді, коли чиновники перестануть красти.

Про це заявив військовослужбовець Збройних сил України та голова фракції "Громадська сила" Руслан Краснов у Facebook в суботу, 17 серпня.

Читайте також:

Військовий різко відреагував на намір влади підвищити податки та тарифи

За словами Краснова, влада хоче поповнити розкрадений державний бюджет за рахунок українців. 

"Я розумію бажання влади перекрити дефіцит бюджету на рівні 23% ВВП. Але я не розумію примітивної логіки влади: "Треба гроші? Пограбуй людей, здери з них останню шкіру". Хоча люди і так у злиднях через відсутність нормальної роботи і шалену інфляцію", — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець наголосив, що влада хоче підвищити тарифи на комуналку при тому, що по країні і так шалена заборгованість і у людей немає грошей сплачувати ці послуги.

Краснов застеріг чиновників і щодо підвищення податків. Він зазначив, що бізнес піде у тінь.

"Одна частина бізнесу піде в тінь, а інші змушені будуть піднімати ціни, щоб вижити бізнесу", — додав він.

Боєць ЗСУ також порадив українським чиновникам перестати красти.

"Якщо немає грошей на війну, то перестаньте красти. Перестаньте втричі переплачувати за деревину для фортифікацій. Перестаньте витрачати гроші на плитку. Перестаньте витрачати гроші на на висадку квітів у прифронтових містах. Перестаньте витрачати гроші на фарбування бордюрів. Перестаньте деребанити гроші на військовому кладовищі. Тоді, можливо, і гроші з’являться", — закликав Краснов.

Підвищення податків
Повідомлення Краснова у Facebook

Також важливі новини дня по темі:

Кабінет міністрів тарифи комунальні послуги ЗСУ податки військові влада уряд критика військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:09 Українська церковна рада після зустрічі з Зеленським схвалила заборону РПЦ в Україні

18:01 Кібератака проти розробника ядерного озброєння Росії — в ГУР повідомили подробиці

17:57 В Одесі оновлюють розмітку на пішохідних переходах біля шкіл

17:51 У Хорватії трьох українців звинуватили у підпалі порту — знищено 35 суден

17:46 Перестаньте красти — у ЗСУ різко відреагували на намір влади підвищити податки та тарифи

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

17:36 Температура до +35 увірветься в Україну — в Укргідрометцентрі попередили про повернення спеки

17:28 У Польщі чоловіки вийшли на мітинг до українського консульства з вимогами віддати паспорти

17:18 Черги на в'їзд в Україну — ситуація на трасі Одеса — Рені ускладнена

17:02 В 3 ОШБр показали бойову роботу танка Т-72 — відео від бійців підрозділу

16:58 На Івано-Франківщині люди "відбили" чоловіків від ТЦК — у військкоматі виступили із заявою

18:09 Українська церковна рада після зустрічі з Зеленським схвалила заборону РПЦ в Україні

18:01 Кібератака проти розробника ядерного озброєння Росії — в ГУР повідомили подробиці

17:57 В Одесі оновлюють розмітку на пішохідних переходах біля шкіл

17:51 У Хорватії трьох українців звинуватили у підпалі порту — знищено 35 суден

17:46 Перестаньте красти — у ЗСУ різко відреагували на намір влади підвищити податки та тарифи

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

17:36 Температура до +35 увірветься в Україну — в Укргідрометцентрі попередили про повернення спеки

17:28 У Польщі чоловіки вийшли на мітинг до українського консульства з вимогами віддати паспорти

17:18 Черги на в'їзд в Україну — ситуація на трасі Одеса — Рені ускладнена

17:02 В 3 ОШБр показали бойову роботу танка Т-72 — відео від бійців підрозділу

16:58 На Івано-Франківщині люди "відбили" чоловіків від ТЦК — у військкоматі виступили із заявою

Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

Text

16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

Text

10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

16 серпня 2024
Text

17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Text

10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

Text

08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2024
Text

19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

Text

17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин