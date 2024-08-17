Військовий різко розкритикував владу за підвищення податків і тарифів — деруть з людей останню шкіру

Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Українська влада має намір підвищити податки та тарифи на комунальні послуги у той час, коли люди опинилися у злиднях через відсутність нормальної роботи і шалену інфляцію. Додаткові гроші у бюджеті з'являться тоді, коли чиновники перестануть красти.

Про це заявив військовослужбовець Збройних сил України та голова фракції "Громадська сила" Руслан Краснов у Facebook в суботу, 17 серпня.

Читайте також:

Військовий різко відреагував на намір влади підвищити податки та тарифи

За словами Краснова, влада хоче поповнити розкрадений державний бюджет за рахунок українців.

"Я розумію бажання влади перекрити дефіцит бюджету на рівні 23% ВВП. Але я не розумію примітивної логіки влади: "Треба гроші? Пограбуй людей, здери з них останню шкіру". Хоча люди і так у злиднях через відсутність нормальної роботи і шалену інфляцію", — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець наголосив, що влада хоче підвищити тарифи на комуналку при тому, що по країні і так шалена заборгованість і у людей немає грошей сплачувати ці послуги.

Краснов застеріг чиновників і щодо підвищення податків. Він зазначив, що бізнес піде у тінь.

"Одна частина бізнесу піде в тінь, а інші змушені будуть піднімати ціни, щоб вижити бізнесу", — додав він.

Боєць ЗСУ також порадив українським чиновникам перестати красти.

"Якщо немає грошей на війну, то перестаньте красти. Перестаньте втричі переплачувати за деревину для фортифікацій. Перестаньте витрачати гроші на плитку. Перестаньте витрачати гроші на на висадку квітів у прифронтових містах. Перестаньте витрачати гроші на фарбування бордюрів. Перестаньте деребанити гроші на військовому кладовищі. Тоді, можливо, і гроші з’являться", — закликав Краснов.