Военный подверг резкой критике повышение налогов и тарифов — дерут с людей последнюю кожу

Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинские власти намерены повысить налоги и тарифы на коммунальные услуги в то время, когда люди оказались в нищете из-за отсутствия нормальной работы и безумной инфляции. Дополнительные деньги в бюджете появятся тогда, когда чиновники перестанут воровать.

Об этом заявил военнослужащий Вооруженных Сил Украины и глава фракции "Громадська сила" Руслан Краснов в Facebook в субботу, 17 августа.

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По словам Краснова, власти хотят пополнить разворованный государственный бюджет за счет украинцев.

"Я понимаю желание власти перекрыть дефицит бюджета на уровне 23% ВВП. Но я не понимаю примитивной логики власти: "Надо деньги? Обворуй людей, сдери с них последнюю кожу". Хотя люди и так в нищете из-за отсутствия нормальной работы и безумной инфляции", — говорится в сообщении.

Военнослужащий подчеркнул, что власти хотят повысить тарифы на коммуналку при том, что по стране и так безумная задолженность и у людей нет денег платить за эти услуги.

Краснов предостерег чиновников и от повышения налогов. Он отметил, что бизнес уйдет в тень.

"Одна часть бизнеса уйдет в тень, а другие вынуждены будут поднимать цены, чтобы выжить бизнесу", — добавил он.

Боец ВСУ также посоветовал украинским чиновникам перестать воровать.

"Если нет денег на войну, то перестаньте воровать. Перестаньте втрое переплачивать за древесину для фортификаций. Перестаньте тратить деньги на плитку. Перестаньте тратить деньги на высадку цветов в прифронтовых городах. Перестаньте тратить деньги на окраску бордюров. Тогда, может, и деньги появятся", — призвал Краснов.