Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Перестаньте воровать — у ВСУ резко отреагировали на идею властей повысить налоги и тарифы arrow

Перестаньте воровать — у ВСУ резко отреагировали на идею властей повысить налоги и тарифы

17 августа 2024 17:46
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Военный подверг резкой критике повышение налогов и тарифов — дерут с людей последнюю кожу
Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Украинские власти намерены повысить налоги и тарифы на коммунальные услуги в то время, когда люди оказались в нищете из-за отсутствия нормальной работы и безумной инфляции. Дополнительные деньги в бюджете появятся тогда, когда чиновники перестанут воровать.

Об этом заявил военнослужащий Вооруженных Сил Украины и глава фракции "Громадська сила" Руслан Краснов в Facebook в субботу, 17 августа.

Читайте также:

Военный резко отреагировал на идею властей повысить налоги и тарифы

По словам Краснова, власти хотят пополнить разворованный государственный бюджет за счет украинцев.

"Я понимаю желание власти перекрыть дефицит бюджета на уровне 23% ВВП. Но я не понимаю примитивной логики власти: "Надо деньги? Обворуй людей, сдери с них последнюю кожу". Хотя люди и так в нищете из-за отсутствия нормальной работы и безумной инфляции", — говорится в сообщении.

Военнослужащий подчеркнул, что власти хотят повысить тарифы на коммуналку при том, что по стране и так безумная задолженность и у людей нет денег платить за эти услуги.

Краснов предостерег чиновников и от повышения налогов. Он отметил, что бизнес уйдет в тень.

"Одна часть бизнеса уйдет в тень, а другие вынуждены будут поднимать цены, чтобы выжить бизнесу", — добавил он.

Боец ВСУ также посоветовал украинским чиновникам перестать воровать.

"Если нет денег на войну, то перестаньте воровать. Перестаньте втрое переплачивать за древесину для фортификаций. Перестаньте тратить деньги на плитку. Перестаньте тратить деньги на высадку цветов в прифронтовых городах. Перестаньте тратить деньги на окраску бордюров. Тогда, может, и деньги появятся", — призвал Краснов.

Повышение налогов
Сообщение Краснова в Facebook

Также важные новости дня по теме:

Кабинет министров тарифы коммунальные услуги ВСУ налоги военные власть правительство критика военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:51 В Хорватии троих украинцев обвинили в поджоге порта — уничтожено 35 судов

17:46 Перестаньте воровать — у ВСУ резко отреагировали на идею властей повысить налоги и тарифы

17:36 Температура до +35 ворвется в Украину — в Укргидрометцентре предупредили о возвращении жары

17:28 В Польше мужчины вышли на митинг к украинскому консульству с требованиями отдать паспорта

17:18 Очереди на въезд в Украину — ситуация на трассе Одесса — Рени затруднена

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

17:02 В 3 ОШБр показали боевую работу танка Т-72 — видео от бойцов подразделения

16:58 В Ивано-Франковской области люди "отбили" мужчин от ТЦК — в военкомате выступили с заявлением

16:55 Одесский завод "Орион" снова будут пытаться продать — сколько хотят выручить

16:33 Чудом не взорвалась — на детской площадке в Киевской области нашли боевую гранату

16:32 В приложении Резерв+ можно будет проверить повестку от ТЦК — Кабмин внес изменения

17:51 В Хорватии троих украинцев обвинили в поджоге порта — уничтожено 35 судов

17:46 Перестаньте воровать — у ВСУ резко отреагировали на идею властей повысить налоги и тарифы

17:36 Температура до +35 ворвется в Украину — в Укргидрометцентре предупредили о возвращении жары

17:28 В Польше мужчины вышли на митинг к украинскому консульству с требованиями отдать паспорта

17:18 Очереди на въезд в Украину — ситуация на трассе Одесса — Рени затруднена

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

17:02 В 3 ОШБр показали боевую работу танка Т-72 — видео от бойцов подразделения

16:58 В Ивано-Франковской области люди "отбили" мужчин от ТЦК — в военкомате выступили с заявлением

16:55 Одесский завод "Орион" снова будут пытаться продать — сколько хотят выручить

16:33 Чудом не взорвалась — на детской площадке в Киевской области нашли боевую гранату

16:32 В приложении Резерв+ можно будет проверить повестку от ТЦК — Кабмин внес изменения

Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

Text

16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

Text

10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

16 августа 2024
Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут