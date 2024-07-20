Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Переведення годинників — як це вплине на здоров'я українців arrow

Переведення годинників — як це вплине на здоров'я українців

20 липня 2024 19:24
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Переведення годинників — що чекає на українців
Переведення годинника. Фото ілюстративне: Українські новини
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні скасували переведення годинників на літній час. За новим законом, українці восени 2024 року перейдуть на зимовий час, внаслідок чого навесні 2025 року стрілки годинника не переводитимуть.

Особливості такого закону розповіли в РБК-Україна у суботу, 20 липня.

Читайте також:

Переведення годинників і організм

Людський організмє системою, тому кожна зміна ритму, як-от переведення годинників, є великим стресом.

"Це дуже боляче сприймається і може порушити внутрішню рівновагу, змінити циркадні ритми і негативно вплинути на здоров’я", — зазначає експерт.

Перехід на літній та зимовий час — це період, коли загострюються хронічні захворювання, психіатричні розлади та частіше виникають серцево-судинні захворювання.

"Повернення до норми потребує часу, а часто й лікування. Відмова від переведення годинників на літній час позитивно вплине на життя українців", — вважає сімейний лікар.

На думку експертів, майже в усіх органах є свої циркадні ритми. Згідно з ними органи запрограмовані в той чи інший час більш чи менш активно працювати.

Чи сприймають люди переведення годинників

До переведення годинників люди не адаптувалися за десятиліття цієї практики. Щоб змінилися внутрішні механізми, треба тисячі років еволюції.

Перехід на інший час негативно впливає на 50-60% людей. Зміни можуть непомітні, але вже доведені. Наприклад, діти після переходу на літній час починають гірше навчатися. При чому цей процес може тривати місяць або більше.

Раніше ми писали, якого числа день весняного рівнодення буде 2024 року, що не можна робити у цю дату та які існують традиції та прикмети.  

Також радимо ознайомитися з детальним календарем свят та вихідних на березень 2024 року.

українці здоров'я Україна переведення годинника час

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні