Переведення годинників — що чекає на українців

Переведення годинника. Фото ілюстративне: Українські новини

В Україні скасували переведення годинників на літній час. За новим законом, українці восени 2024 року перейдуть на зимовий час, внаслідок чого навесні 2025 року стрілки годинника не переводитимуть.

Особливості такого закону розповіли в РБК-Україна у суботу, 20 липня.

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Переведення годинників і організм

Людський організмє системою, тому кожна зміна ритму, як-от переведення годинників, є великим стресом.

"Це дуже боляче сприймається і може порушити внутрішню рівновагу, змінити циркадні ритми і негативно вплинути на здоров’я", — зазначає експерт.

Перехід на літній та зимовий час — це період, коли загострюються хронічні захворювання, психіатричні розлади та частіше виникають серцево-судинні захворювання.

"Повернення до норми потребує часу, а часто й лікування. Відмова від переведення годинників на літній час позитивно вплине на життя українців", — вважає сімейний лікар.

На думку експертів, майже в усіх органах є свої циркадні ритми. Згідно з ними органи запрограмовані в той чи інший час більш чи менш активно працювати.

Чи сприймають люди переведення годинників

До переведення годинників люди не адаптувалися за десятиліття цієї практики. Щоб змінилися внутрішні механізми, треба тисячі років еволюції.

Перехід на інший час негативно впливає на 50-60% людей. Зміни можуть непомітні, але вже доведені. Наприклад, діти після переходу на літній час починають гірше навчатися. При чому цей процес може тривати місяць або більше.

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