Перевод часов — что ждет украинцев

Перевод часов — как это повлияет на здоровье украинцев
В Украине отменили перевод часов на летнее время. По новому закону украинцы осенью 2024 года перейдут на зимнее время, в результате чего весной 2025 года стрелки часов не будут переводить.
Особенности такого закона рассказали в субботу, 20 июля.
Перевод часов и организм
Человеческий организм является системой, поэтому каждое изменение ритма, например перевод часов, является большим стрессом.
"Это очень больно воспринимается и может нарушить внутреннее равновесие, изменить циркадные ритмы и негативно отразиться на здоровье", — отмечает эксперт.
Переход на летнее и зимнее время — это период, когда обостряются хронические заболевания, психиатрические расстройства и чаще возникают сердечно-сосудистые заболевания.
"Возвращение в норму требует времени, а часто и лечения. Отказ от перевода часов на летнее время положительно повлияет на жизнь украинцев", — считает семейный врач.
По мнению экспертов, почти во всех органах есть свои циркадные ритмы. Согласно им, органы запрограммированы в то или иное время более или менее активно работать.
Воспринимают ли люди перевод часов
К переводу часов люди не адаптировались за десятилетие этой практики. Чтобы изменились внутренние механизмы, нужно тысячи лет эволюции.
Переход на другое время оказывает негативное влияние на 50-60% людей. Изменения могут быть незаметны, но уже доказаны. К примеру, дети после перехода на летнее время начинают хуже учиться. Причем этот процесс может занять месяц или больше.
Ранее мы писали, какого числа день весеннего равноденствия будет в 2024 году, что нельзя делать в эту дату и какие существуют традиции и приметы.
Также советуем ознакомиться с подробным календарем праздников и выходных на март 2024 года.
Читайте Новини.LIVE!