Перевод часов — что ждет украинцев

Перевод часов. Фото иллюстративное: Украинские новости

В Украине отменили перевод часов на летнее время. По новому закону украинцы осенью 2024 года перейдут на зимнее время, в результате чего весной 2025 года стрелки часов не будут переводить.

Особенности такого закона рассказали в субботу, 20 июля.

Читайте также:

Перевод часов и организм

Человеческий организм является системой, поэтому каждое изменение ритма, например перевод часов, является большим стрессом.

"Это очень больно воспринимается и может нарушить внутреннее равновесие, изменить циркадные ритмы и негативно отразиться на здоровье", — отмечает эксперт.

Переход на летнее и зимнее время — это период, когда обостряются хронические заболевания, психиатрические расстройства и чаще возникают сердечно-сосудистые заболевания.

"Возвращение в норму требует времени, а часто и лечения. Отказ от перевода часов на летнее время положительно повлияет на жизнь украинцев", — считает семейный врач.

По мнению экспертов, почти во всех органах есть свои циркадные ритмы. Согласно им, органы запрограммированы в то или иное время более или менее активно работать.

Воспринимают ли люди перевод часов

К переводу часов люди не адаптировались за десятилетие этой практики. Чтобы изменились внутренние механизмы, нужно тысячи лет эволюции.

Переход на другое время оказывает негативное влияние на 50-60% людей. Изменения могут быть незаметны, но уже доказаны. К примеру, дети после перехода на летнее время начинают хуже учиться. Причем этот процесс может занять месяц или больше.

Ранее мы писали, какого числа день весеннего равноденствия будет в 2024 году, что нельзя делать в эту дату и какие существуют традиции и приметы.

Также советуем ознакомиться с подробным календарем праздников и выходных на март 2024 года.