Водія спіймали за кермуванням у нетверезому стані, він звинуватив автопілот

Судове засідання. Ілюстративне фото: скриншот

У Тернопільській області чоловік, якого спіймали на кермуванні в нетверезому стані, подав позов до суду на скасування адміністративного покарання. Водій переконував, що за кермом автівки був не він, а автопілот.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За даними суду, патрульні поліцейські неодноразово зупиняли нетверезого водія за кермом авто марки Mitsubishi ASX. Тож чоловік разом з адвокатом вирішили оскаржити частину складених поліцією протоколів.

Порушник стверджував, що він особисто не кермував авто, замість нього це робив автопілот, за його словами такий самий, "як у Tesla". Щобільше, під час зупинки правоохоронці зафіксували, що чоловік сидів на пасажирському сидінні.

Суд допитав поліцейських, які зазначили, що чоловік був в авто сам та зупинився одразу біля перехрестя, що й привернуло увагу правоохоронців. Однак вони вважають, що водій просто пересів на місце пасажира, аби уникнути покарання, а потім намагався їх переконати, що авто рухалося завдяки автопілоту.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що пояснення чоловіка мають непереконливий вигляд і що саме він був за кермом авто. Таким чином суд відмовив водію в задоволенні позову.