Водителя поймали за вождением в нетрезвом состоянии, он обвинил автопилот

Пьяный водитель, нарушивший ПДД, заявил, что вел машину не он — что решил суд
В Тернопольской области мужчина, пойманный на вождении в нетрезвом состоянии, подал иск в суд на отмену административного наказания. Водитель убеждал, что за рулем автомобиля находился не он, а автопилот.
Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
По данным суда, патрульные полицейские неоднократно останавливали нетрезвого водителя за рулем авто марки Mitsubishi ASX. Мужчина вместе с адвокатом решили обжаловать часть составленных полицией протоколов.
Нарушитель утверждал, что он лично не управлял автомобилем, вместо него это делал автопилот, по его словам, такой же, "как у Tesla". Более того, во время остановки правоохранители зафиксировали, что мужчина сидел на пассажирском сиденье.
Суд допросил полицейских, которые отметили, что мужчина был в автомобиле сам и остановился сразу у перекрестка, что и привлекло внимание правоохранителей. Однако они считают, что водитель просто пересел на место пассажира во избежание наказания, а затем пытался их убедить, что авто двигалось благодаря автопилоту.
Решение суда
Суд пришел к выводу, что объяснения мужчины выглядят неубедительно и что именно он был за рулем авто. Таким образом суд отказал водителю в удовлетворении иска.
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