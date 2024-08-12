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Пьяный водитель, нарушивший ПДД, заявил, что вел машину не он — что решил суд

12 августа 2024 07:21
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Водителя поймали за вождением в нетрезвом состоянии, он обвинил автопилот
Судебное заседание. Иллюстративное фото: скриншот
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Тернопольской области мужчина, пойманный на вождении в нетрезвом состоянии, подал иск в суд на отмену административного наказания. Водитель убеждал, что за рулем автомобиля находился не он, а автопилот.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным суда, патрульные полицейские неоднократно останавливали нетрезвого водителя за рулем авто марки Mitsubishi ASX. Мужчина вместе с адвокатом решили обжаловать часть составленных полицией протоколов.

Нарушитель утверждал, что он лично не управлял автомобилем, вместо него это делал автопилот, по его словам, такой же, "как у Tesla". Более того, во время остановки правоохранители зафиксировали, что мужчина сидел на пассажирском сиденье.

Суд допросил полицейских, которые отметили, что мужчина был в автомобиле сам и остановился сразу у перекрестка, что и привлекло внимание правоохранителей. Однако они считают, что водитель просто пересел на место пассажира во избежание наказания, а затем пытался их убедить, что авто двигалось благодаря автопилоту.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что объяснения мужчины выглядят неубедительно и что именно он был за рулем авто. Таким образом суд отказал водителю в удовлетворении иска.

Мужчина ездил на авто в нетрезвом состоянии, а когда его поймали, то сказал, что управлял автопилот
Скриншот приговора Кременецкого районного суда Тернопольской области

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