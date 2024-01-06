П'ята річниця отримання Томосу про автокефалію ПЦУ — як церква виходила з-під впливу РПЦ

Патріарх Варфоломій підписує Томос. Фото архівне: УНІАН

Сьогодні п'ята річниця отримання Київською митрополією Томосу про Автокефалію Православної Церкви України. Тоді Вселенський патріарх Варфоломій підписав канонічний документ, який повернув столичну митрополію в юрисдикцію Константинопольської церкви внаслідок скасування указу 1686 року про анексію Київської митрополії Московським патріархатом.

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Звернемо увагу, що Томос — це указ настоятеля помісної церкви у надзвичайно важливих питаннях церковного устрою.

Тому у 2018 році, після подій Революції Гідності, рішенням засідання святійшого синоду Константинопольської церкви, автокефалія Київської митрополії Константинопольського патріархату була відновлена. Водночас на тому ж засіданні, було визнано недійсними анафеми, які на митрополита Макарія та митрополита Філарета наклав патріарх Кирило.

Патріарх Кирило. Джерело: росЗМІ

Рішення синоду свідчило й про те, що всі українські православні єпископи разом з кафедрами автоматично переходило до Київської митрополії Константинопольського патріархату. Для цього у грудні того ж року у Києві, у Софійському соборі стався Об'єднавчий собор українського православ'я, де затвердили статут та умови, за яких у Константинополі готові надати автокефалію.

Перелік цих умов:

нова церква має отримати єпископів з усіх трьох православних юрисдикцій України;

митрополити Філарет та Макарій мають не балотуватись на посаду предстоятеля нової церкви;

юрисдикція нової церкви мала діяти виключно на території України, а закордонні парафії увійти до Константинопольського патріархату.

Також Собор ухвалив статут з врахуванням всіх умов, і обрав предстоятелем нової церкви митрополита Епіфанія.

Митрополит Епіфаній на Об'єднавчому соборі. Архівне фото: УНІАН

Отримання Томосу про автокефалію

Через рік, 6 січня 2019 року, у Стамбулі ПЦУ та п'ятий президент України, Петро Порошенко, отримали церковний документ. Він був вручений митрополиту Епіфанію під час спільної літургії зі Вселенським патріархом Варфоломієм, який того самого дня підписав його.

Черга з вірян, які бажають подивитись на Томос. Архівне фото: УНІАН

Демонстрація Томосу у Софійському соборі. Архівне фото: УНІАН

7 січня Томос доправили до України, і продемонстрували його у Софії Київській. 9 січня, на плановому засіданні Синоду Константинопольської православної церкви, усі члени підписалися на документі.

Зазначимо, що у самому Томосі та, особливо, у пов'язаному із ним статуті, зроблено акцент на соборності нової церкви, на відміну від російської синодальної моделі.

Текст Томосу. Архівне фото: УНІАН

"Цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світовi Православнi Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем "Святіша Церква України", як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ, не може ставити єпископів чи засновувати парафiї за межами держави; вже існуючі відтепер підкоряються, згідно з порядком, Вселенському Престолу, який має канонічні повноваження в Діаспорі, бо юрисдикція цієї Церкви обмежується територією Української Держави", — йдеться в тексті документі.

Реакція РПЦ та патріарха Кирила

В Росії ПЦУ не визнали, як і більшість закордонних єпархій РПЦ в Білорусі, Сербії та Польщі. Ба більше, патріарх Кирило пригрозив Варфоломію "страшним судом".

"Відмовтеся негайно від спілкування з розкольниками, відмовтеся від участі в політичній авантюрі їхньої легалізації. І тоді справжня Православна церква України на чолі з блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм благословить Вас, а історія збереже пам'ять про Вас серед тих святителів Константинопольського у найважчих політичних умовах зумів не упустити гідність Церкви та зберегти її єдність. Ще не пізно зупинитися", — вказав він у своєму листі до Варфоломія у 2018 році.

П'ята річниця отримання Томосу

Сьогодні митрополит Епіфаній нагадав про цю подію. Він звернув увагу на те, що Томос став "ніби провідною зіркою, яка освітила шлях нашого духовного незалежного буття".

"Тепер, по перших п՚яти роках нашого утвердження, ця дата — 6 січня — знов несе нам особливий символізм: відтепер, за новоюліанським календарем, наша річниця отримання Томосу знаменується днем святого Богоявлення — свята, яке ми вшановували того дня і в Царгороді. І в цьому бачимо символічність явлення нашої незалежної помісної Церкви — у всій її повноті й правдивості — українському народові та всій світовій спільноті", — написав Владика сьогодні у Facebook.

Допис Епіфанія. Джерело: Facebook

Нагадаємо, що раніше журналісти показали один з закритих об'єктів на території Києво-Печерської лаври — колишню резиденцію предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія, куди до цього часу не пускали медійників.