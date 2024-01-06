Пятая годовщина получения Томоса об автокефалии ПЦУ — как церковь выходила из-под влияния РПЦ

Патриарх Варфоломей подписывает Томос. Фото архивное: УНИАН

Сегодня пятая годовщина получения Киевской митрополией Томоса об Автокефалии Православной Церкви Украины. Тогда Вселенский патриарх Варфоломей подписал канонический документ, вернувший столичную митрополию в юрисдикцию Константинопольской церкви в результате отмены указа 1686 об аннексии Киевской митрополии Московским патриархатом.

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Обратим внимание, что томос — это указ настоятеля поместной церкви по важнейшим вопросам церковного устройства.

Поэтому в 2018 году, после событий Революции Достоинства, решением заседания святейшего синода Константинопольской церкви, автокефалия Киевской митрополии Константинопольского патриархата была возобновлена. В то же время на том же заседании были признаны недействительными анафемы, которые на митрополита Макария и митрополита Филарета наложил патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл. Источник: росСМИ

Решение синода свидетельствовало и о том, что все украинские православные епископы вместе с кафедрами автоматически переходили в Киевскую митрополию Константинопольского патриархата. Для этого в декабре того же года в Киеве, в Софийском соборе, состоялся Объединительный собор украинского православия, где утвердили устав и условия, при которых в Константинополе готовы предоставить автокефалию.

Список этих условий:

новая церковь должна получить епископов из всех трех православных юрисдикций Украины;

митрополиты Филарет и Макарий не должны баллотироваться на должность предстоятеля новой церкви;

юрисдикция новой церкви должна была действовать исключительно на территории Украины, а заграничные приходы войти в Константинопольский патриархат.

Также Собор принял устав с учетом всех условий и избрал предстоятелем новой церкви митрополита Епифания.

Митрополит Епифаний на Объединительном соборе. Архивное фото: УНИАН

Получение Томоса об автокефалии

Через год, 6 января 2019 года, в Стамбуле ПЦУ и пятый президент Украины Петр Порошенко получили церковный документ. Он был вручен митрополиту Епифанию во время совместной литургии со Вселенским патриархом Варфоломеем, который в тот же день подписал его.

Очередь из верующих, желающих посмотреть на Томос. Архивное фото: УНИАН

Демонстрация Томоса в Софийском соборе. Архивное фото: УНИАН

7 января Томос доставили в Украину и продемонстрировали его в Софии Киевской. 9 января на плановом заседании Синода Константинопольской православной церкви все члены подписались на документе.

Отметим, что в самом Томосе и особенно в связанном с ним уставе сделан акцент на соборности новой церкви, в отличие от российской синодальной модели.

Текст Томоса. Архивное фото: УНИАН

"Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем "Святая Церковь Украины" как имеющую своей кафедрой исторический Киев, не может ставить епископов или основывать приходы за пределами государства; уже существующие теперь подчиняются, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, потому что юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского Государства", — говорится в тексте документа.

Реакция РПЦ и патриарха Кирилла

В России ПЦУ не признали, как и большинство зарубежных епархий РПЦ в Беларуси, Сербии и Польше. Более того, патриарх Кирилл пригрозил Варфоломею "страшным судом".

"Откажитесь немедленно от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации. И тогда настоящая Православная церковь Украины во главе с блаженнейшим митрополитом Киевским и всей Украины Онуфрием благословит Вас, а история сохранит память о Вас среди тех святителей Константы политических условиях сумел не упустить достоинство Церкви и сохранить ее единство. Еще не поздно остановиться», — указал он в своем письме Варфоломею в 2018 году.

Пятая годовщина получения Томоса

Сегодня митрополит Епифаний напомнил об этом событии. Он обратил внимание на то, что Томос стал "словно ведущей звездой, осветившей путь нашего духовного независимого бытия".

"Теперь, по первым пяти годам нашего утверждения, эта дата — 6 января — вновь несет нам особый символизм: теперь, по новоюлианскому календарю, наша годовщина получения Томоса знаменуется днем святого Богоявления — праздника, который мы чествовали в тот день и в Царьграде. И в этом видим символичность явления нашей независимой поместной Церкви — во всей ее полноте и правдивости - украинскому народу и всему мировому сообществу", — написал Владыка сегодня в Facebook.

Пост Епифания. Источник: Facebook

Напомним, что ранее журналисты показали один из закрытых объектов на территории Киево-Печерской лавры — бывшую резиденцию предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия, куда до этого времени не пускали медийщиков.