На Вінниччині фермеру, підозрюваному в убивстві сина, визначили мільйонну заставу

Суддя розглядає справу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Вінницькій області фермера підозрюють у вбивстві власного сина. Чоловік перебував під вартою, але попросив суд змінити міру запобіжного заходу, бо має багато справ.

Про це повідомили у пресслужбі Вінницького апеляційного суду у понеділок, 19 серпня.

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Деталі справи

В апеляційному суді зазначають, що голова одного з фермерських господарств Жмеринського району підозрюється у вбивстві сина. На час слідства чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Адвокат подав апеляцію і просив суд звільнити підозрюваного з-під варти під заставу, стверджуючи, що це було ненавмисне вбивство.

Засідання суду розпочалося з оголошення клопотання, яке підписав 201 орендодавець. Вони просили суд пом’якшити запобіжний захід для фермера.

Сам фермер зазначив, що хоче вийти під заставу, оскільки він має працювати, допомагати неповнолітній дочці та п’ятьом онукам. А ще — забезпечувати роботою людей і дбати про посівну.

Розглядаючи апеляцію, суддя також допитав двох свідків трагедії.

Вони заявили, що конфлікт розпочав син підозрюваного, який провокував батька, тягнув його за одяг, а постріли з автомата в землю здійснив саме батько.

За їхніми словами, коли син намагався забрати зброю з рук батька, то одна з куль влучила йому в голову.

Рішення суду

Заслухавши всіх учасників процесу, апеляційний суд скасував рішення міського суду про тримання підозрюваного під вартою без права застави.

Тепер, якщо сімдесятирічний фермер сплатить заставу в розмірі 908 тисяч 400 гривень, його буде звільнено з-під варти.