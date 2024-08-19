В Винницкой области фермеру, подозреваемому в убийстве сына, определили миллионный залог

Судья рассматривает дело. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Винницкой области фермер подозревается в убийстве собственного сына. Мужчина находился под стражей, но попросил суд изменить меру пресечения, поскольку имеет много дел.

Об этом сообщили в пресс-службе Винницкого апелляционного суда в понедельник, 19 августа.

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Детали дела

В апелляционном суде отмечают, что глава одного из фермерских хозяйств Жмеринского района подозревается в убийстве сына. На время следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокат подал апелляцию и просил суд освободить подозреваемого из-под стражи под залог утверждая, что это было неумышленное убийство.

Заседание суда началось с оглашения ходатайства, которое подписал 201 арендодатель. Они просили суд смягчить меру пресечения для фермера.

Сам фермер отметил, что хочет выйти под залог, поскольку должен работать, помогать несовершеннолетней дочери и пяти внукам. А еще — обеспечивать работой людей и заботиться о посевной.

Рассматривая апелляцию, судья также допросил двух свидетелей трагедии.

Они заявили, что конфликт начал сын подозреваемого, который провоцировал отца, тянул его за одежду, а выстрелы из автомата в землю совершил именно отец.

По их словам, когда сын пытался забрать оружие из рук отца, то одна из пуль попала ему в голову.

Решение суда

Заслушав всех участников процесса, апелляционный суд отменил решение городского суда о содержании подозреваемого под стражей без залога.

Теперь, если семидесятилетний фермер оплатит залог в размере 908 тысяч 400 гривен, он будет освобожден из-под стражи.