Чотирьох підпалювачів об'єктів залізниці затримали на Харківщині та Черкащині

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще чотирьох агентів російської розвідки, які вчиняли підпали на об’єктах Укрзалізниці у Харківській та Черкаській областях. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба силового відомства у понеділок, 19 серпня.

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Правоохоронці з'ясували, що пріоритетні цілі ворога були релейні шафи на залізничних магістралях. Окупанти сподівалися, що, підпаливши це обладнання, вони зірвуть перевезення зброї та боєприпасів ЗСУ на передову.

Для виконання підпалів спецслужба РФ за гроші залучила місцевих жителів, які шукали "легкого заробітку" у Telegram-каналах.

Харківська область

Так, на Харківщині "на гарячому" затримали двох диверсантів, які вночі намагалися спалити батарейну шафу залізничного світлофора.

За даними слідства, фігуранти заздалегідь відслідкували розклад руху потягів по колії, щоб максимально заблокувати їхнє переміщення.

"Правоохоронці поетапно задокументували злочинні дії диверсантів і затримали їх на спробі підпалу залізничного устаткування", — йдеться у повідомленні.

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Черкаська область

Тут затримали дезертира-контрактника однієї з військових частин регіону, який переховувався на території області та вчиняв підпали "на замовлення" РФ. До підривної діяльності він залучив свого знайомого — місцевого безробітного жителя.

Задокументовано як зловмисники намагалися знищити вісім релейних шаф сигнальних установок на стратегічно важливих напрямках залізничного сполучення.

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Яке покарання чекає на затриманих

Наразі правоохоронці повідомили затриманим з обох регіонів про підозру за диверсію, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.