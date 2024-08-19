Четырех поджигателей объектов железной дороги задержали в Харьковской и Черкасской областях

Задержание подозреваемых. Фото: СБУ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще четырех агентов российской разведки, которые совершали поджоги на объектах Укрзализныци в Харьковской и Черкасской областях. Им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в понедельник, 19 августа.

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Что известно о подозреваемых

Правоохранители выяснили, что приоритетными целями врага были релейные шкафы на железнодорожных магистралях. Оккупанты надеялись, если они подожгут оборудование, то сорвут перевозку оружия и боеприпасов ВСУ на передовую.

Для выполнения поджогов спецслужба РФ за деньги привлекла местных жителей, искавших "легкий заработок" в Telegram-каналах.

Харьковская область

Так, в Харьковской области "на горячем" задержали двух диверсантов, которые ночью пытались сжечь батарейный шкаф железнодорожного светофора.

По данным следствия, фигуранты заранее отследили расписание движения поездов по пути, чтобы максимально заблокировать их перемещение.

"Правоохранители поэтапно задокументировали преступные действия диверсантов и задержали их на попытке поджога железнодорожного оборудования", — говорится в сообщении.

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Черкасская область

Здесь задержали дезертира-контрактника одной из воинских частей региона, который скрывался на территории области и совершал поджоги "по заказу" РФ. К подрывной деятельности он привлек своего знакомого — местного безработного жителя.

Задокументировано, как злоумышленники пытались уничтожить восемь релейных шкафов сигнальных установок на стратегически важных направлениях железнодорожного сообщения.

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Какое наказание ждет задержанных

В настоящее время правоохранители сообщили задержанным из двух регионов о подозрении за диверсию, совершенную в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.