Підпалив себе прямо на вулиці — на Волині чоловік скоїв самогубство

Експерт-криміналіст. Ілюстративне фото: nupp.edu.ua

Вчора, 25 листопада, у місті Володимир Волинської області на одній з вулиць чоловік здійснив самопідпал. Внаслідок цього він помер на місці.

Про це повідомляє "Твій Володимир".

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Трагедія сталася близько 22:00 на одній із вулиць міста Володимир. Від отриманих від вогню травм чоловік помер на місці.

Після повідомлення від очевидців інциденту на місце прибули спецслужби.

Деталі інциденту встановлюються місцевою поліцією. Відомо, що загиблому було 65 років.

Загиблий чоловік. Фото: Telegram/Твій Володимир

Як допомогти людині, яка схильна до самогубства

У МОЗ радять не зволікати, коли ваша близька людина дає сигнали про намір суїциду. Якщо у вас є така підозра, спробуйте спонукати людину до розмови. Не бійтеся ставити відкриті запитання. Дайте їй зрозуміти, що вам не байдуже, що ви дбаєте про неї і що вона — не сама.

Якщо людина не хоче говорити, скажіть, що ви поруч і готові повернутися до розмови пізніше. Проте, якщо ви вважаєте, що є пряма загроза життю людини, ви можете діяти негайно. Надзвичайні ситуації із психічним здоров’ям слід сприймати так само серйозно, як і з фізичним.

В Україні за номером 7333 цілодобово працює "гаряча лінія" з попередження суїцидів та психологічної підтримки для ветеранів Lifeline Ukraine.

Нагадаємо, що у Києві вночі 19 листопада з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Інцидент стався у ЖК "Лебединий" на вулиці Ревуцького, що на лівому березі столиці.

Також ми писали, що у Дніпрі 29-річна жінка вистрибнула з вікна багатоповерхівки з дитиною в руках. Трагедія трапилась 16 листопада о 18:00. Відомо, що за життя малюка наразі борються лікарі.