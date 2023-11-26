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Поджег себя прямо на улице — на Волыни мужчина совершил самоубийство

26 ноября 2023 19:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Поджег себя прямо на улице — на Волыни мужчина совершил самоубийство
Эксперт-криминалист. Иллюстративное фото: nupp.edu.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Вчера, 25 ноября, в городе Владимир Волынской области на одной из улиц мужчина совершил самоподжог. В результате он умер на месте.

Об этом сообщает "Твій Володимир".

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Трагедия произошла около 22:00 на одной из улиц города Владимира. От полученных от огня травм мужчина скончался на месте.

После сообщения от очевидцев инцидента на место прибыли спецслужбы.

Детали инцидента устанавливаются местной полицией. Известно, что погибшему было 65 лет.

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Погибший мужчина. Фото: Telegram/Твій Володимир

Как помочь человеку, который склонен к самоубийству

В Минздраве советуют не медлить, когда ваш близкий человек дает сигналы о намерении суицида. Если у вас есть такое подозрение, попробуйте побуждать человека к разговору. Не бойтесь задавать открытые вопросы. Дайте понять, что вам не безразлично и вы заботитесь о нем.

Если человек не хочет говорить, скажите, что вы рядом и готовы вернуться к разговору позже. Однако если вы считаете, что есть прямая угроза жизни человека, вы можете действовать немедленно. Чрезвычайные ситуации с психическим здоровьем следует воспринимать также серьезно, как и с физическим.

В Украине по номеру 7333 круглосуточно работает "горячая линия" по предупреждению суицидов и психологической поддержки для ветеранов Lifeline Ukraine.

Напомним, что в Киеве ночью 19 ноября из окна многоэтажки выпал мужчина. Инцидент произошел в ЖК "Лебединый" на улице Ревуцкого на левом берегу столицы.

Также мы писали, что в Днепре 29-летняя женщина выпрыгнула из окна многоэтажки с ребенком в руках. Трагедия произошла 16 ноября в 18.00. Известно, что за жизнь малыша борются врачи.

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