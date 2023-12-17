Підрив гранат на Закарпатті — колишній голова села назвав імовірну причину

Депутат Сергій Батрин Фото: скриншот з відео Сергія Батрина

У Керецьківській сільській раді депутат Сергій Батрин підірвав гранати у сесійній залі. Внаслідок вибуху постраждало понад 20 присутніх. Ймовірною причиною цього міг стати конфлікт між Батрином та головою сільради Михайлом Мушкою.

Про це в коментарі 24 Каналу розповів колишній сільський голова Керецьків Михайло Маровді.

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За словами ексголови села, він не знає достеменно, чому Батрин підірвав гранати. Однак, він думає, що депутата могла "дістати несправедливість, яка коїлася у селі". Йдеться про дії на посаді голови сільради Михайла Мушки.

"Нашого нинішнього голову через місяць після того, як він очолив раду, схопили на хабарі. Вже суди йдуть три роки. Потім його підозрювали у нецільовому використанні коштів. Загалом, там цілий букет кримінальних справ", — вказав Маровді.

Батрин хотів балотуватися на посаду секретаря сільради. Як повідомив Мавроді, для нього таке рішення депутата не зрозуміле, оскільки він був бізнесменом.

"Ми просили згідно з законом про доступ до публічної інформації дати видрук про рух коштів, про зарплати тощо. А він (Мушка — Ред.) не робив нічого", — додав Маровді.

Крім того, було розпочато розслідування за фактом розкрадання автомобілів для військових владою села. Відповідно на Мушку зараз є чимало кримінальних справ.

Мушка здійснював злочинні дії на посаді голови села

Зазначається, що Мушку навіть після спіймання на хабарі не зняли з посади. Губернатор намагався розв'язати питання про звільнення, однак, як сказав Маровді, у нього є "дах", який не дав цього зробити.

"Він обіцяв розв'язати всі питання позитивно, закінчити це беззаконня, але тоді треба обрати секретаря сільської ради, а в нас люди лишали цього Мушку. Водночас перший заступник голови обласної державної адміністрації Мирослав Білецький не призначав нового", — підкреслив ексголова села.

Маровді назвав підрив гранати в селі терактом

Ексочільник села до кінця не може пояснити рішення Батрина про підрив гранати. Депутат завжди кликав Маровді на засідання до сесійної залі, але не цього разу.

"Саме на цю сесію він мене не покликав чогось, напевно, пошкодував мене, як і ще своїх двох друзів. Але, напевно, допік йому цей Мушка", — сказав Маровді.

На думку Маровді, підрив гранати Батрином у сесійній залі — це теракт, тому що постраждали понад 20 людей. Він сказав, що попереджував депутата, що його навряд оберуть секретарем сільради. Тому що на Мушку працюють лише пов'язані з ним працівники.

"Жодна крапля крові не вартує того, щоб кидати гранати. Якщо в тебе питання до того ж Мушки, то мав говорити з ним і розбиратися", — наголосив колишній голова села.

Нагадаємо, 16 грудня, у лікарні помер один із поранених після вибуху гранат в сільраді Керецьківської громади на Закарпатті. Раніше йому ампутували ногу.

Додамо, Сергію Батрину, який підірвав гранати під час засідання сесії сільради на Закарпатті, повідомили про підозру. Йдеться про скоєння терористичного акту, що призвело до тяжких наслідків.