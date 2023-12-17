Подрыв гранат в Закарпатье — бывший глава села назвал вероятную причину

Депутат Сергей Батрин Фото: скриншот с видео Сергея Батрина

В Керецковском сельском совете депутат Сергей Батрин взорвал гранаты в сессионном зале. В результате взрыва пострадало более 20 присутствующих. Вероятной причиной этого мог стать конфликт между Батрином и главой сельсовета Михаилом Мушкой.

Об этом в комментарии 24 Канала рассказал бывший сельский председатель Керецков Михаил Маровди.

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По словам экс-главы села, он не знает точно, почему Батрин взорвал гранаты. Однако он думает, что депутата могла "достать несправедливость, которая творилась в селе". Речь идет о действиях в должности главы сельсовета Михаила Мушки.

"Нашего нынешнего главу через месяц после того, как он возглавил совет, поймали на взятке. Уже суды идут три года. Потом его подозревали в нецелевом использовании средств. В общем, там целый букет уголовных дел", — указал Маровди.

Батрин хотел баллотироваться на должность секретаря сельсовета. Как сообщил Мавроди, для него такое решение депутата непонятно, поскольку он был бизнесменом.

"Мы просили по закону о доступе к публичной информации дать распечатку о движении средств, о зарплатах и т.д. А он (Мушка — Ред.) не делал ничего", — добавил Маровди.

Кроме того, было начато расследование по факту хищения автомобилей для военных властями села. Соответственно, на Мушку сейчас есть немало уголовных дел.

Мушка совершал преступные действия в должности главы села

Отмечается, что Мушку даже после поимки на взятке не сняли с должности. Губернатор пытался решить вопрос об увольнении, однако, как сказал Маровди, у него есть "крыша", которая не дала этого сделать.

"Он обещал решить все вопросы положительно, закончить этот беспредел, но тогда нужно избрать секретаря сельского совета, а у нас люди оставляли этого Мушку. В то же время первый заместитель председателя облгосадминистрации Мирослав Белецкий не назначал нового", — подчеркнул экс-председатель села.

Маровди назвал подрыв гранаты в деревне терактом

Экс-глава села до конца не может объяснить решение Батрина о подрыве гранаты. Депутат всегда звал Маровди на заседание в сессионный зал, но не в этот раз.

"Именно на эту сессию он меня не позвал чего-то, наверное, пожалел меня, как и еще своих двух друзей. Но, наверное, достал его этот Мушка", — сказал Маровди.

По мнению Маровди, подрыв гранаты Батрином в сессионном зале — это теракт, потому что пострадали более 20 человек. Он сказал, что предупреждал депутата, что его вряд ли изберут секретарем сельсовета. Потому что на Мушку работают только связанные с ним работники.

"Ни одна капля крови не стоит того, чтобы бросать гранаты. Если у тебя вопрос к тому же Мушке, то должен был говорить с ним и разбираться", — подчеркнул бывший глава села.

Напомним, 16 декабря, в больнице скончался один из раненых после взрыва гранат в сельсовете Керецковской общины в Закарпатье. Раньше ему ампутировали ногу.

Добавим, Сергею Батрину, взорвавшему гранаты во время заседания сессии сельсовета на Закарпатье, сообщили о подозрении. Речь идет о совершении террористического акта, что привело к тяжелым последствиям.