На Вінниччині після атаки дронів спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури

Пожежа на інфраструктурному об'єкті на Вінниччині. Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області

Вночі 3 серпня армія РФ атакувала Вінниччину безпілотниками. Ворожі дрони влучили по цивільному об'єкту інфраструктури, після чого розпочалася масштабна пожежа.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Вінницької області у Facebook у суботу, 3 серпня.

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До ліквідації масштабної пожежі на інфраструктурному об'єкті на Вінниччині залучалися 64 рятувальники та 23 одиниці техніки.

"Ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали", — йдеться в повідомленні.

Для забезпечення безперебійної подачі води було задіяно два пожежні потяги від Укрзалізниці.

Наслідки атаки безпілотників на Вінниччину. Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області

Ліквідація пожежі на Вінниччині. Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області

Пожежа на інфраструктурному об'єкті. Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області