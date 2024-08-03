На Вінниччині після атаки дронів спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури

Після атаки БпЛА на Вінниччину для ліквідації вогню залучали два пожежні потяги — фото
3 серпня 2024 14:07
Пожежа на інфраструктурному об'єкті на Вінниччині. Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області
Вночі 3 серпня армія РФ атакувала Вінниччину безпілотниками. Ворожі дрони влучили по цивільному об'єкту інфраструктури, після чого розпочалася масштабна пожежа.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Вінницької області у Facebook у суботу, 3 серпня.
Читайте також:
Пожежа внаслідок атаки БпЛА на Вінниччині
До ліквідації масштабної пожежі на інфраструктурному об'єкті на Вінниччині залучалися 64 рятувальники та 23 одиниці техніки.
"Ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали", — йдеться в повідомленні.
Для забезпечення безперебійної подачі води було задіяно два пожежні потяги від Укрзалізниці.
війна пожежа ДСНС Вінниця Вінницька область рятувальники дрон Шахід-136 критична інфраструктура дрони інфраструктура війна в Україні
Читайте Новини.LIVE!