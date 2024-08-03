В Винницкой области после атаки дронов вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры

После атаки БпЛА в Винницкую область для ликвидации огня привлекали два пожарных поезда — фото
3 августа 2024 14:07
Пожар на инфраструктурном объекте Винницкой области. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области
Ночью 3 августа армия РФ атаковала Винницкую область беспилотниками. Вражеские дроны ударили по гражданскому объекту инфраструктуры, после чего начался масштабный пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Винницкой области в Facebook в субботу, 3 августа.
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К ликвидации масштабного пожара на инфраструктурном объекте в Винницкой области привлекались 64 спасателя и 23 единицы техники.
"Никто из работников предприятия и гражданское население не пострадали", — говорится в сообщении.
Для обеспечения бесперебойной подачи воды было задействовано два пожарных поезда от Укрзализныци.
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