В Винницкой области после атаки дронов вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры

Пожар на инфраструктурном объекте Винницкой области. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области

Ночью 3 августа армия РФ атаковала Винницкую область беспилотниками. Вражеские дроны ударили по гражданскому объекту инфраструктуры, после чего начался масштабный пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Винницкой области в Facebook в субботу, 3 августа.

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К ликвидации масштабного пожара на инфраструктурном объекте в Винницкой области привлекались 64 спасателя и 23 единицы техники.

"Никто из работников предприятия и гражданское население не пострадали", — говорится в сообщении.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды было задействовано два пожарных поезда от Укрзализныци.

Последствия атаки беспилотников в Винницкую область. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области

Ликвидация пожара в Винницкой области. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области

Пожар на инфраструктурном объекте. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области